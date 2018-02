'Black Panther' breekt bezoekersrecords SD

26 februari 2018

13u11

Bron: ANP 0 Film 'Black Panther' breekt voor het tweede weekend op rij bezoekersrecords. De superheldenfilm heeft afgelopen weekend 108 miljoen dollar (87,6 miljoen euro) opgeleverd.

Alleen 'Star Wars: The Force Awakens' bracht meer op in een tweede weekend. Die kaskraker bracht 149,2 miljoen dollar in het laatje. 'Black Panther' vloog ook de totale opbrengst van 400 miljoen dollar in Amerika voorbij. Op 'Jurassic World' na heeft nog nooit een film sneller dat punt bereikt. Wereldwijd heeft de film al meer dan 700 miljoen dollar opgeleverd.

Het nieuws over de records kwam vlak nadat regisseur Ryan Coogler (31) een open brief had geschreven aan publiek en fans, om ze te bedanken voor hun steun. De tekst deelde hij op de Instagram-pagina van Marvel Studio's. "Nog in geen miljoen jaar hadden we verwacht dat jullie in zulke groten getalen zouden komen opdagen. Het stemt mij nederig dat mensen hun geld en hun tijd willen geven om deze film te bekijken. Om te zien dat mensen van alle mogelijke achtergronden kleding dragen die hun herkomst vieren, dat zij foto's nemen naast onze posters met hun vrienden en familie, en soms dansen in de lobby van de bioscoop - het heeft mijn vrouw en mij tot tranen gebracht", schreef de regisseur.

In Black Panther spelen Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o en Michael B. Jordan de hoofdrollen.

#WakandaForever Een foto die is geplaatst door null (@marvelstudios) op 21 feb 2018 om 02:01 CET