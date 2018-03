'Black Panther' best bezochte Marvel-film ooit MVO

06 maart 2018

06u43

Bron: ANP 0 Film 'Black Panther' heeft in bijna drie weken meer geld opgeleverd dan welke film van comicproducent Marvel dan ook in Nederland. De actiefilm over een Afrikaanse prins die moet vechten voor de troon van zijn thuisland Wakanda bracht in achttien dagen 5,47 miljoen euro op, maakte distributeur Disney maandag bekend.

Daarmee verbrak 'Black Panther' het box office-record van 'The Avengers', die in Nederland 5,27 miljoen euro opbracht. Daar deed deze film echter twee maanden over. In totaal zagen tot nu toe 512.000 mensen 'Black Panther'. Het is niet het eerste record dat de film breekt; ook in de VS bracht de actiefilm binnen drie weken al een half miljard dollar op. Wereldwijd bereikt de film binnen twee of drie dagen de magische 1 miljard dollar-grens, die naar verwachting ook in een recordtijd wordt bereikt.

De film staat (op de slotscène na) los van de andere Marvel-titels en vertelt over T'Challa (Chadwick Boseman), die na de dood van zijn vader terugkeert naar het Afrikaanse land Wakanda om zijn rechtmatige plek als koning in te nemen. Een oude vijand stelt echter ook recht te hebben op de troon, een claim waarmee het voortbestaan van de wereld in gevaar dreigt te komen.

De superheldenfilm is gemaakt door de jonge regisseur Ryan Coogler, die eerder veelgeprezen drama's als Fruitvale Station en Creed afleverde. De hoofdrollen naast Boseman worden vertolkt door Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Andy Serkis en Martin Freeman.