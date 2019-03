‘Bird Box’-bedenker werkt aan vervolg KD

20 maart 2019

11u16

Bron: Esquire 0 Film Josh Malerman (43), de man achter ‘Bird Box’, werkt aan een vervolg op zijn debuut. Dat meldt Esquire. Of dit boek, net zoals het eerste deel, ook verfilmd zal worden, is nog niet geweten.

De film ‘Bird Box’ werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Josh Malerman. De auteur laat nu weten te werken aan een vervolg op het verhaal. Het verhaal zal verder focussen op Malorie (een rol van Sandra Bullock, red.). “Veel mensen willen weten wat er met Boy en Girl gebeurt, maar het is niet hun verhaal. Dit is Malorie haar verhaal en ik wil haar nog beter leren kennen”, vertelt de man in een interview. Het boek zal dan ook ‘Malorie’ gaan heten. Op 1 oktober wordt de eerste uitgave verwacht.