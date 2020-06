“Binnen voor de rest van ons leven? Vergeet het maar”: zo gaat het vandaag met de jonge ‘Harry Potter’-acteurs MVO

23 juni 2020

16u00 2 Film Bijna tien jaar na de première van de laatste Harry Potter-film is het verhaal over de jonge tovenaar nog altijd razend populair. Hoe het intussen met Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint gaat, is alom geweten. Maar hoe staat het met al die andere jonge acteurs die naast hen op de set stonden, weliswaar in een iets kleinere rol? Wij zochten het voor u uit en stootten op veel teleurstelling, transformaties en zelfs een gevangenisstraf.

Wat ‘het gouden trio’ vandaag aan het doen is, weten we zo ongeveer wel: Daniël Radcliffe (Harry) pakt momenteel uit met ‘Escape From Pretoria’, één van de enige zomerblockbusters die de coronacrisis hebben overleefd. Emma Watson (Hermelien) scoorde een lucratieve deal met Disney en speelde prinses Belle in ‘Beauty And The Beast’, en was daarnaast ook te zien in het Oscargenomineerde ‘Little Women’. Verder houdt ze zich bezig als vrouwenrechtenactiviste in de politiek. Rupert Grint (Ron) zet zijn carrière even op een laag pitje, maar heeft wel een grote persoonlijke uitdaging op het programma staan: hij is zopas vader geworden en focust zich voorlopig op zijn gezinsleven.

Maar wat is er gebeurd met hun minder bekende collega’s?

Evanna Lynch mispakte zich aan ‘Harry Potter’

Evanna Lynch, die jarenlang de rol van Luna Lovegood vertolkte, geeft toe dat ze een beetje naïef was, toen ze aan die opdracht begon. “Ik dacht dat ik voor de rest van mijn leven hoog en droog zat, maar dat heb ik overschat.” Waar ze aanvankelijk had verwacht dat ze eender welke rol zou kunnen krijgen eens ze bekend was, blijkt het net extra moeilijk om aan werk te geraken. “Ik dacht niet dat het zó moeilijk zou zijn om als actrice de kost te verdienen. Ik doe tegenwoordig vooral theater. Fans reageren ook altijd verrast, wanneer ik hen zie op conventies of na shows. Dan vragen ze me waarom ik geen blockbusters aan het draaien ben. Tja, inderdaad, waarom niet? Deels omdat ik verschillende jobs heb afgewezen, want ik had er gewoon geen zin in. Mensen hebben er geen idee van hoe slopend en veeleisend de filmindustrie is.”

Het concept van ‘beroemd zijn’ op zich vindt ze ook enorm vreemd. “Ik was een superfan van de boekenreeks, en van de eerste films. Het is erg raar om iemand te zijn die Daniel Radcliffe stalkte, en om daarna opeens fanmail te krijgen van dezelfde mensen. Mijn conclusie is eigenlijk dat die hele fancultuur gewoon ongezond is. Toen ik voor het eerst op de set stond en Daniel, Rupert en Emma ontmoette, wist ik alles over hen: de namen van hun huisdieren, hun verjaardag, hun interesses... Ik realiseerde me dat ik niet wist wie ík was. Toen ze mij vroegen wat mij interesseerde, kon ik niets zeggen, want de waarheid was: wel, jullie. Ik wil niet dat mensen datzelfde soort obsessie gaan ontwikkelen rond mij. Ik vind het dus niet erg om wat afstand te nemen van die wereld.”

Tom Felton ruilde de filmwereld voor muziek

Tom Felton werd waanzinnig populair dankzij zijn rol in de reeks, ondanks het feit dat hij één van de grootste schurken vertolkte: Draco Malfoy. In het echte leven is hij naar eigen zeggen echter het tegenovergestelde van zijn personage: “Een gehaaide Slytherin zoals Draco? Nee, in het echte leven ben ik eerder een brave Hufflepuff.”

Na ‘Harry Potter’ bleef Felton actief in de tv- en filmwereld. Hij kreeg rolletjes in onder andere ‘Rise of the Planet of the Apes’, ‘Message from the King’, ‘Feed’, ‘Stratton’, ‘Against the Sun’ en in de eerste grote YouTube reeks, ‘Origin’.

Tegenwoordig houdt Tom zich ook bezig met muziek. “Dat is een passie die ik pas ontdekt heb, toen ik iets ouder was. Het is heel natuurlijk begonnen. Ik schreef wat teksten op mijn slaapkamer en ik leerde gitaar spelen. Ik word nog vaak gevraagd op conventies door mijn rol in de ‘Harry Potter’-reeks, maar ik heb volgens mij alles al verteld wat daarover te zeggen valt. Dus uiteindelijk eindig ik ook daar altijd met een paar liedjes.”



Matthew Lewis maakte van opgroeien een kunst

Hoewel de films zich vooral focusten op de transformatie van Harry Potter, was het ongetwijfeld de stuntelige Neville Longbottom - gespeeld door Matthew Lewis - die de meest indrukwekkende ‘glow-up’ onderging. Lewis werd een waar internetfenomeen, omdat hij na de opnames van de laatste film het ‘lelijke eendje’-personage volledig achter zich liet en een knappe vent werd - volgens zijn talloze vrouwelijke fans althans.

Zijn filmcarrière is echter nooit meer van de grond gekomen sinds de laatste ‘Harry Potter’-prent. De meest prominente rol die hij daarna nog te pakken kreeg, was er eentje in de romantische blockbuster ‘Me Before You’ uit 2016, naast ‘Game Of Thrones’-ster Emilia Clarke. Het ging echter louter om een bijrol.

Bonnie Wright houdt zich bezig achter de schermen

Aanvankelijk had ze niet verwacht dat haar rol in de films zo belangrijk zou zijn, maar Bonnie Wright werd uiteindelijk onsterfelijk als dé grote liefde van Harry Potter: Ginny Weasly, de jongere zus van Ron. Wright liet de aandacht echter niet naar haar hoofd stijgen en maakte gewoon haar studies aan de Universiteit van Londen af, waar ze een bachelor in de kunsten behaalde. Ze speelde sindsdien nog kleine rollen in enkele films, maar ze houdt zich liever achter de schermen bezig als regisseur en producer. Daarnaast staat ze nog altijd graag voor de lens, maar dan als model.

James en Oliver Phelps: “Niemand wil ons apart aannemen”

Ze werden wereldberoemd als de tweeling Fred en George Weasly, maar zelfs nu de rode verf uit hun haar gespoeld is, kunnen ze niet aan dat imago ontsnappen. “Na de films zijn mensen ons gaan zien als een pakketje”, aldus Oliver. “Apart een rolletje scoren, zoals we eigenlijk van plan waren met onze carrières, was haast niet meer mogelijk.” Hier en daar waren ze nog te zien in enkele films en tv-series, maar hun acteerdroom kwam nooit echt van de grond. Tegenwoordig houden ze zich bezig met een podcast genaamd ‘Double Trouble’, waarin ze onlangs nog spraken met hun ‘jongere filmzus’ Bonnie.

Alfred Enoch doet het beter op tv

Alfred Enoch was 13 toen hij de rol van Dean Thomas begon te vertolken, een Gryffindor die in het boek regelmatig aan bod kwam, maar in de films amper werd opgemerkt. Gelukkig maar, want zijn naam was niet zodanig verbonden met zijn personage uit ‘Harry Potter’ dat hij geen ander werk meer kon vinden. Sterker nog, zijn echte doorbraak maakte hij pas op tv, in het populaire crimi-drama ‘How To Get Away With Murder’. Daarin vertolkt hij één van de hoofdrollen.

Jamie Waylett verdween in de criminaliteit

Waylett speelde de helft van het iconische pestkop-duo ‘Crabbe & Goyle’, als Vincent Crabbe. In 2009 werd hij echter opgepakt wegens drugshandel. Later, in 2011, zou hij hebben deelgenomen aan de rellen in Londen, waarbij het tot een gewelddadige confrontatie kwam tussen groepjes jongeren en de politie. Hij werd destijds veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waardoor hij de opnames van ‘The Deathly Hallows’-films niet kon bijwonen. Hij werd dus maar vervangen door een andere acteur. Sindsdien heeft hij zijn acteercarrière nooit terug opgepikt.

Katie Leung twijfelde te lang

Katie Leung is een Schotse actrice met Chinese roots. Ze kreeg de rol van Cho Chang, de eerste liefde van Harry Potter, enkel en alleen omdat haar vader de advertentie voor de audities zag en erop stond dat ze het eens probeerde. Na een auditie van vijf minuten werd ze gekozen uit honderden andere meisjes. Ze had geen acteerervaring, en na haar rol in de Harry Potter-serie was ze er dan ook niet zeker van of ze nog wel wilde acteren. Ze sprak de stem van Cho in voor enkele videospelletjes, en besloot uiteindelijk toch een dramaopleiding te volgen aan het Royal Conservatoire of Scotland. In 2017 was ze nog naast Jackie Chan en Pierce Brosnan te zien in ‘The Foreigner’, maar sindsdien doet ze vooral theatershows.

Harry Melling viel te veel af

Bij Melling zat acteur zijn in de familie. Het was dus niet meer dan logisch dat ook hij al op jonge leeftijd audities begon te doen voor grote producties. Zijn rol als Dudley Dursley, het gemene neefje van Harry Potter, was zijn grote doorbraak. Maar tegen de tijd dat de opnames van de laatste films begonnen, leek Melling eigenlijk niet meer op het vadsige personage dat hij moest vertolken. In 2009 overwogen de makers van de films het even om hem te vervangen door een andere acteur, maar uiteindelijk mocht hij zijn rol behouden, al moest hij een pak dragen dat hem dikker deed lijken. “Achteraf was ik blij dat ik dat gewicht kwijt was, want op die manier kon ik niet opnieuw getypecast worden om Dudley-achtige rollen te spelen.” Melling was sindsdien niet vaak meer op het grote scherm te zien, maar hij speelde wel mee in de Western ‘The Ballad of Buster Scruggs’, waarvoor hij lovende commentaren kreeg van critici.

Devon Murray werd de paardenfluisteraar

Murray, die als Seamus Finnigan vooral veel ontploffingen veroorzaakte, verdween na de Potter-films volledig van het toneel. In 2018 maakte hij een ‘comeback’ met een hoofdrol in een Ierse komedie, ‘Damo & Ivor: The Movie’, die achteraf werd bestempeld als “bespottelijk slecht en smaakloos”. Tegenwoordig doet zijn naam vooral in de paardenwereld een belletje rinkelen, want Murray ontpopte zich tot een begenadigd ruiter. Hij zou zelf een zestal paarden in zijn stal hebben staan en neemt deel aan jumping- en polowedstrijden in Ierland.



