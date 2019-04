“Bedenk wel dat de Notre-Dame er ooit niet meer zal zijn”: filmdialoog uit ‘Before Sunset’ wordt druk gedeeld Matthias Van den Bossche

16 april 2019

12u21 13 Film Een dialoog uit de film ‘Before Sunset’ uit 2004 heeft sinds gisteravond onbedoeld een bittere bijklank.

In de beelden is te zien hoe de Amerikaanse schrijver Jesse (Ethan Hawke) door Parijs wordt rondgeleid door Parisienne Céline (Julie Delpy). Ze maken een boottochtje op de Seine en passeren langs de Notre-Dame. Jesse, onder de indruk van van het gotische bouwwerk, laat zich ontvallen dat hij ooit hoorde dat de kathedraal (in 1944) ei zo na met de grond gelijk werd gemaakt door nazi-troepen bij hun vlucht uit Parijs. “Ze plaatsten overal explosieven, maar die ene militair die de knop moest indrukken, kreeg het niet over zijn hart. Hij was helemaal overweldigd door de pracht”, luidt het.



Céline pikt in en vraagt of het verhaal wel echt is gebeurd. “Geen idee”, repliceert Jesse. Céline zegt ten slotte: “Bedenk wel dat de Notre-Dame er ooit niet meer zal zijn.” Net dat laatste zinnetje duikt in nasleep van de verwoestende kathedraalbrand bij vele verdrietige twitteraars op.

Drieluik

‘Before Sunset’ is het tweede deel van het drieluik van regisseur Richard Linklater, bekend van onder andere ‘Boyhood’. In de prachtige voorganger ‘Before Sunrise’ (1995) leert rugzaktoerist Jesse Céline kennen op de trein richting Wenen. Ze ontdekken samen de Oostenrijkse hoofdstad en worden verliefd. Toch moeten ze bij zonsopgang alleen verder.



In ‘Before Sunset’ zijn we negen jaren later. Jesse heeft zijn ervaringen over de ontmoeting neergepend in een boek dat is uitgegroeid tot een wereldwijde bestseller. Als hij komt signeren in Parijs loopt hij Céline weer tegen het lijf. In het slot ‘Before Midnight’ (2013) zijn we nog eens negen jaar later: de twee zijn inmiddels getrouwd en hebben twee dochters.

#NotreDame Before Sunset (2004)

That one day came too fast to #Paris... pic.twitter.com/KbJJc4pMwQ Two Culture Ducks(@ TwoCultureDucks) link

Before Sunset

2014#NotreDamme pic.twitter.com/mC0fXJGDl2 scenessoul(@ scenessoul) link