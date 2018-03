'Beauty and the Beast' wint Belgian Big Screen Award SD

06 maart 2018

14u28

Bron: Belgian Entertainment Association/Cinedata/FCB/VFDB 0 Film Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) heeft de ‘Belgian Big Screen Award’, de jaarlijkse prijs voor de meest bezochte bioscoopfilm, uitgereikt aan de computeranimatiefilm ‘Beauty and the Beast’ (The Walt Disney Company).

Olivier Tombeur van The Walt Disney Company: "2017 was op bioscoopvlak een recordjaar voor The Walt Disney Company België dus zijn we erg blij dat we voor het tweede jaar op rij deze 'Belgian Big Screen Award' in ontvangst mogen nemen; dit keer voor 'Beauty and the Beast'. Met onze kwalitatieve films van Disney, Disney·Pixar, Marvel & Lucasfilm trachten we een zo breed mogelijk doelpubliek aan te spreken. Daarbij is de samenwerking met lokaal talent, voor onze Vlaams gesproken versies, heel erg belangrijk. Ook de investeringen die de exploitanten doen in de nieuwste bioscooptechnologieën zorgen ervoor dat de Belgische bioscoopbezoekers onze films in de meest optimale omstandigheden kunnen ervaren."

Animatie, avontuur en actie scoren goed in Belgische bioscoop

Dit keer trokken de zeven best bezochte films van 2017 elk meer dan een half miljoen bioscoopbezoekers. Naast de top 3 ('Beauty and the Beast', 'Despicable Me 3' en 'Fast & Furious 8') zijn dat 'Star Wars: The Last Jedi', 'Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge', 'Fifty Shades Darker' en 'The Boss Baby'. Bovendien haalt de Top 2 van 2017 ('Beauty and the Beast' en 'Despicable Me 3') zelfs meer bezoekers in vergelijking met de Top 2 van vorig jaar ('Finding Dory' en 'Secret life of Pets'), toen de winnaar bijna 600.000 bezoekers haalde. Ook nummer 3 van 2017 'Star Wars: The Last Jedi' loopt momenteel nog in de bioscoop en belooft in totaal ook aan meer dan 600.000 bezoekers te komen.

Belgische bioscoopbezoekers gaan voor ‘augmented experience’

De Belgische bioscoopsector heeft een positief jaar achter de rug. Het aantal bioscoopbezoekers kende een lichte stijging in 2017 (+0,76 %), terwijl het in 2016 nog daalde met 8 %. Afgelopen jaar gingen er in totaal 19.555.375 personen naar de bioscoop (in vergelijking met 19.408.138 het jaar ervoor), wat resulteert in een omzet van meer dan 161 miljoen euro. De cijfers werden verzameld en vandaag bekendgemaakt door Cinedata, die de marktcijfers beheert, FCB (de Federatie van Cinema’s) en de VFDB (Vereniging van Filmdistributeurs).

Pieter Swaelens van de Vereniging van Filmdistributeurs (VFDB) licht toe: "Het herstel van eind 2016 heeft zich doorgezet in 2017. De groei is te danken aan investeringen van bioscoopuitbaters in de kwaliteit van de zalen, en in een bioscoopervaring aangepast aan de verwachtingen van het publiek, aangetrokken door zowel spektakel- als art-films, die op een vernieuwende manier in de markt gezet worden. Steeds meer bioscoopbezoekers gaan voor de 'augmented experience' in de bioscoop, wat de hogere inkomsten mee verklaart."

"De Belgische bioscoopuitbaters blijven investeren in een unieke filmbeleving. De bioscoopzalen worden gemoderniseerd en de projectie- en geluidsapparatuur wordt steeds moderner en beter, zowel voor bioscopen met IMAX 3D-zalen, '4DX', VIP rooms etc. als voor Arthouse bioscopen", preciseert Thierry Laermans, Secretaris-Generaal van FCB.

Meer Belgische films in de zalen

Het aantal Belgische films steeg opnieuw (van 34 naar 45). De omzet bleef nagenoeg gelijk (13,6 miljoen euro). Met 164 films (31%) vertegenwoordigen de Amerikaanse films opnieuw meer dan driekwart (76%) van de totale ticketverkoop. Slechts 13% van de omzet wordt gegenereerd door films uit de EU, hoewel ze in aantal bijna de helft (47%) van de uitgebrachte films vertegenwoordigen.

Van de Belgische films kregen 'FC De Kampioenen 3: Forever' (309.692 bezoekers), 'Bigfoot Junior' (212.633 bezoekers) en 'Het Tweede Gelaat' (206.933 bezoekers) de meeste bezoekers over de vloer in 2017. 'FC De Kampioenen 3: Forever' behaalde het topresultaat al na 10 dagen. De film speelt bovendien nog in de zalen en heeft zijn eindresultaat nog niet bereikt.

2018 heeft nog heel wat in petto

Het gemiddelde bioscoopbezoek per persoon (per capita) van onze bevolking is nu bijna 2 keer per jaar (1,9 gemiddeld), wat boven het Europees gemiddelde ligt (van 1,6). De gemiddelde prijs per ticket van 8,23 euro is lager dan in de buurlanden (8,70 euro).

"De Belgische distributeurs blijven investeren in de financiering van nieuwe producties en brengen in 2018 opnieuw een reeks succesfilms in de Belgische zalen, met onder meer 'Jurassic World: Fallen Kingdom', 'Robin Hood', 'Taxi 5', 'Gaston Lagaffe', 'Fifty Shades Freed', 'De Collega’s', 'De Buurtpolitie', 'Deadpool 2', 'La Part Sauvage', 'Tamara 2', 'Territoires,Kings', 'The Post', 'Oceans 8', 'Love Simon' en 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', 'Avengers: Infinity War', 'Solo: a Star Wars Story', 'Incredibles 2' en 'Mary Poppins Returns' om er maar een paar te noemen", concludeert Pieter Swaelens namens VFDB.