‘Beautiful Boy’ nu ook genomineerd voor een BAFTA: dit zijn alle kanshebbers voor de Britse filmprijzen DBJ

09 januari 2019

12u41

Bron: ANP 0 Film ‘Beautiful Boy’, het Hollywooddebuut van Felix Van Groeningen is genomineerd voor een BAFTA, dat zijn de belangrijkste Britse filmprijzen. De Frans-Amerikaanse acteur Timothée Chalamet (23) is genomineerd voor het beeldje voor beste acteur in een bijrol. Grote slokop bij de nominaties is het kostuumdrama ‘The Favourite’. De film van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos is twaalf keer genomineerd.

De andere genomineerden in de categorie van Chalamet zijn Adam Driver in “BlacKkKlansman”, Mahershala Ali in “Green Book”, Richard E. Grant in “Can You Ever Forgive Me?” en Sam Rockwell in “Vice”. De film van Van Groeningen werd werd ook genomineerd voor een Golden Globe en een Oscar.

Grootste kanshebber bij de BAFTA’s is de vuilgebekte kostuumfilm ‘The Favorite’, die zich afspeelt in het begin van de achttiende eeuw, wanneer Engeland in oorlog is met Frankrijk. De hoofdrollen worden gespeeld Rachel Weisz, Emma Stone en Olivia Colman. Colman is genomineerd voor beste actrice en heeft eerder voor haar rol een Golden Globe in de wacht gesleept. Rachel Weisz en Emma Stone zijn genomineerd voor beste bijrol.

Veder maken ‘Bohemian Rhapsody’, ‘First Man’, ‘Roma’ en ‘A Star Is Born’ goede kans op een prijs. Zij hebben ieder zeven nominaties binnengehaald. In de categorie beste niet-Engelstalige film zijn ‘Roma’ en ‘Cold War’ genomineerd.

De uitreiking van de BAFTA’s is op 10 februari en wordt gepresenteerd door Joanna Lumley. Twee weken later, op 24 februari, is de Oscar-uitreiking. De BAFTA’s zijn sinds 2001 jaarlijks een belangrijke graadmeter voor welke acteurs en films een Oscar winnen.

Lijst met nominaties

Beste film:

“BlacKkKlansman”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star is Born”

Beste regisseur:

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Pawel Pawlikowski, “Cold War”

Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

Alfonso Cuaron, “Roma”

Bradley Cooper, “A Star is Born”

Beste acteur:

Bradley Cooper, “A Star is Born”

Christian Bale, “Vice”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Steve Coogan, “Stan & Ollie”

Viggo Mortensen, “Green Book”

Beste actrice:

Glenn Close, “The Wife”

Lady Gaga, “A Star is Born”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Olivia Colman, “The Favourite”

Viola Davis, “Widows”

Beste acteur in bijrol:

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Mahershala Ali, “Green Book”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

Timothee Chalamet, “Beautiful Boy”

Beste actrice in bijrol:

Amy Adams, “Vice”

Claire Foy, “First Man”

Emma Stone, “The Favourite”

Margot Robbie, “Mary Queen of Scots”

Rachel Weisz, “The Favourite”

Beste Originele scenario:

Janusz Glowacki, Pawel Pawlikowski, “Cold War”

Deborah Davis, Tony Mcnamara, “The Favourite”

Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga, “Green Book”

Alfonso Cuaron, “Roma”

Adam McKay, “Vice”

Beste aangepaste scenario:

Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Wilmott, “BlacKkKlansman”

Nicole Holofcener, Jeff Whitty, “Can You Ever Forgive Me?”

Josh Singer, “First Man”

Barry Jenkins, “If Beale Street Could Talk”

Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth, “A Star is Born”

Cinematografie:

Newton Thomas Sigel, “Bohemian Rhapsody”

Lukasz Zal, “Cold War”

Robbie Ryan, “The Favourite”

Linus Sandgren, “First Man”

Alfonso Cuaron, “Roma”

Kostuumdesign:

“The Ballad of Buster Scruggs”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Mary Poppins Returns”

“Mary Queen of Scots”

Montage:

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“First Man”

“Roma”

“Vice”

Make-up en haar:

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Mary Queen of Scots”

“Stan & Ollie”

“Vice”

Productiedesign:

“Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”

“The Favourite”

“First Man”

“Mary Poppins Returns”

“Roma”

Filmmuziek:

“BlacKkKlansman”

“If Beale Street Could Talk”

“Isle of Dogs”

“Mary Poppins Returns”

“A Star is Born”

Geluid:

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“Mission: Impossible – Fallout”

“A Quiet Place”

“A Star is Born”

Special Effects:

“Avengers: Infinity War”

“Black Panther”

“Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”

“First Man”

“Ready Player One”

Animatiefilm:

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Documentaire:

“Free Solo”

“McQueen”

“RBG”

“They Shall Not Grow Old”

“Three Identical Strangers”

Buitenlandse film:

“Capernaum”

“Cold War”

“Dogman”

“Roma”

“Shoplifters”

Britse film:

“Beast”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“McQueen”

“Stan & Ollie”

“You Were Never Really Here”

Beste debuut van schrijver, regisseur of producer:

Daniel Kokotajlo (writer/director), “Apostasy”

Michael Pearce (writer/director), “Beast”

Chris Kelly (writer/director/producer), “A Cambodian Spring”

Leanne Welham (writer/director), Sophie Harman (producer), “Pili”

Richard Billingham (writer/director), Jacquie Davies (producer), “Ray & Liz”

Beste Britse korte animatie:

“I’m OK”

“Marfa”

“Roughhouse”

Beste Britse live-action kort:

“73 Cows”

“Bachelor”

“The Blue Door”

“The Field”

“Wale”

Rijzende ster:

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Jessie Buckley

Lakeith Stanfield

Letitia Wright