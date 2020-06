‘Batman’-regisseur Joel Schumacher sterft op 80-jarige leeftijd aan kanker BDB

22 juni 2020

20u14

Bron: Variety 3 Film Regisseur Joel Schumacher, bekend van onder andere de ‘Batman’-films en thrillers als ‘Phone Booth’ en ‘Trespass’, is maandag op 80-jarige leeftijd overleden in New York. De man streed al jaren tegen kanker.

Schumacher nam twee films in de ‘Batman’-franchise voor z’n rekening: ‘Batman Forever’ in 1995 en ‘Batman & Robin’ in 1997. Die werden niet overal op applaus onthaald. De films werden kitscherig genoemd en getuigden volgens recensenten van een gebrek aan smaak. De introductie van tepels op het pak van de superheld kon eveneens op weinig begrip rekenen.

Filmprijzen

Schumacher, die openlijk homoseksueel was, liet de hetze niet aan z’n hart komen en behaalde in 2004 met zijn adaptatie van de musical ‘The Phantom of the Opera’ drie Oscarnominaties. Verder scoorde hij met de horrorkomedie ‘The Lost Boys’ (1987) over een groep jonge vampieren, het angstaanjagende ‘Flatliners’ (1990) - met Julia Roberts en Kevin Bacon in de hoofdrollen - en het rechtbankdrama ‘The Client’ (1994) grote kassasuccessen. Zijn recentste bekende films zijn ‘The Number 23' uit 2007 met Jim Carrey in de hoofdrol en de thriller ‘Trespass’, waarin Nicole Kidman en Nicolas Cage het slachtoffer worden van een brutale homejacking. De regisseur nam ook twee afleveringen van de Netflix-hit ‘House Of Cards’ voor z’n rekening.

Hoewel hij vooral carrière maakte als regisseur, zette Schumacher z’n eerste stapjes in de wondere wereld van Hollywood als kostuumontwerper. Vanaf midden jaren 70 begon hij ook mee te schrijven aan filmscenario’s. Z'n eerste wapenfeit als regisseur was de tv-film ‘Virginia Hill’ in 1974. In totaal maakte Schumacher 35 prenten en werd hij genomineerd voor diverse grote filmprijzen. Zo maakte hij in 1993 kans op een Palme d’Or tijdens het filmfestival in Cannes voor ‘Falling Down’ en werd hij tijdens het filmfestival van Berlijn genomineerd voor zijn film ‘8MM’ in 1999.