‘Bam jonguh’: frituur uit New Kids gaat tegen de vlakte Jasper Gruijthuijsen

09 januari 2020

11u49

Bron: BD.nl 132 Film Een sloopkogel maakt deze maand een hardhandig einde aan cafetaria ’t Pleintje uit de Nederlandse New Kids-films. De frituur is ‘wereldberoemd’ dankzij de humoristische kaskrakers over de belevenissen van hangjongeren Barrie, Rikkert, Richard, Robbie en Gerrie uit het Nederlandse Maaskantje (Noord-Brabant).

De op internet gestarte komische clips over de marginale bende leidde in 2010 tot de langspeelfilm ‘New Kids Turbo’ die ook heel wat Vlaamse bioscoopgangers trok. Voor de Belgische première in het Limburgse Koersel kwamen heel wat bezoekers opdagen in een schreeuwlelijke training. Een jaar later speelde het vervolg ‘New Kids Nitro’ in de zalen.



‘t Pleintje speelde als favoriete hangplek een centrale rol in de avonturen van de New Kids. “Ja wie is hier nou de snackbar? Gij of ik”, brieste de uitbater hen toe, woorden die haast legendarisch zijn geworden.

In de echte cafetaria ’t Pleintje in Den Dungen waartoe het naastgelegen Maaskantje behoort, is Melissa van Hintum (24) ‘de snackbar’. Zij kocht in 2017 de snackbar die uitgroeide tot een toeristische attractie.

Met de koop nam ze ook een verplichting tot nieuwbouw over, vertelt ze. “’t Pleintje is toe aan een opknapbeurt. Ze hebben ooit drie houten bouwkeetjes tegen elkaar gezet en daar de muurtjes tussenuit gehaald zodat het één geheel werd. That’s it.’’

Nostalgisch

Toch is Van Hintum ook aangedaan door de aanstaande sloop. Ze begon op haar vijftiende met frieten bakken in de keet. “Zo’n nostalgisch oud pandje in een dorpje heeft ook wel iets.’’



“Maar mensen zitten op een kruk aan de vensterbanken te eten. Er komt straks een stenen gebouw met zitplaatsen. De zaak wordt bijna twee keer zo groot. We krijgen ook wc’s, dat zijn we nog niet gewend.”

Bedevaartsoord voor New Kids-fans

Van Hintum vreest wel dat ze klandizie gaat mislopen. Door de series groeiden Den Dungen en Maaskantje uit tot een bedevaartsoord voor New Kids-fans.



De snackbar is nog altijd één van de pleisterplaatsen voor filmtoeristen. “Ieder weekend komen er nog Duitsers en Belgen. In Duitsland is New Kids een enorme happening. We hebben daar leuke klandizie aan en het levert mooie verhalen op.’’



De jonge ondernemer fungeert zo ook als toeristisch informatiepunt voor fans. “Ze willen weten waar alle bezienswaardigheden zijn. Waar hebben ze gewoond, waar is de camping, het tankstation, de supermarkt?’’

Geen museum

In de nieuwbouw is echter geen plek voor een New Kids-museum. “Ik wil het bord met het logo bewaren. Ik heb hier bijna tien jaar geleden leren bakken, kom hier al van kleins af aan. En met de New Kids-historie die erachter zit, is het natuurlijk een machtig mooi ding om te bewaren.’’ Het kombord van Maaskantje dat ’t Pleintje van de acteurs kreeg, wil ze ook houden. “Andere dingen willen we juist verkopen zodat ze een tweede leven krijgen: zoals de vitrine en het menubord. Die komen op Marktplaats (een veilingsite) denk ik.”



Dan twijfelt ze. “We hebben een frietkar als tijdelijk onderkomen tijdens de bouw. Misschien komen die menuborden wel daarin te hangen. Dan kunnen we die kar na de bouw ook gaan gebruiken voor New Kids-feestjes. Dat zou super zijn, maar dat moet de toekomst nog uitwijzen.’’