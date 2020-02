‘Bad boys’ na 4 weken van troon gestoten door ‘Birds Of Prey’ MVO

11 februari 2020

07u33 0 Film ‘Bad Boys For Life’ is na vier weken van de troon gestoten in het Amerikaanse box office. De prent van de Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah werd deze week overtroffen door ‘Birds Of Prey’, een DC-film met Margot Robbie.

‘Bad Boys’ staat nog wel op een mooie tweede plaats, want de film doet het bijzonder goed in de States. Eerder verbrak de film al het Amerikaanse box office-record voor de maand januari. Deze week bracht de nieuwe ‘Birds Of Prey’ echter 33 miljoen op, waar ‘Bad Boys’ - die al wat langer draait - uitkwam op 12 miljoen.