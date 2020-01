‘Bad Boys For Life’ verbreekt Amerikaans box office-record voor januari MVO

18 januari 2020

09u28

Bron: Vertigo 42 Film Het succes van ‘Bad Boys For Life’ blijft aanhouden. De film, die vrijdag in premìere ging in ons land, heeft intussen al een eerste box office-record verbroken in de VS. De Amerikaanse première vond op maandag plaats.

Met een voorlopige opbrengst van 6,4 miljoen dollar zetten ze een nieuw recordbedrag neer voor een voorvertoning in de maand januari. Ze springen daarmee met gemak over de vorige recordhouder, ‘American Sniper’, van Clint Eastwood. Die voorvertoning bracht in 2015 5,3 miljoen dollar op.

De Belgische regisseurs, Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (34), zien het alvast groots: “Alles onder 25 miljoen is een flop”, klinkt het. “Anders is het gedaan en mogen we nooit meer naar Hollywood!” Het ziet er echter naar uit dat ze met open armen zullen worden ontvangen, want er wordt verwacht dat ‘Bad Boys For Life’ in zijn openingsweekend tot 50 miljoen dollar kan opbrengen.

Er is ondertussen zelfs sprake van een vierde ‘Bad Boys’-film, waarvan het script al in de maak zou zijn.