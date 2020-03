‘Bad Boys For Life’ overschrijdt dit weekend de kaap van 400 miljoen dollar SDE

01 maart 2020

12u04

Bron: Deadline 5 Film ‘Bad Boys For Life’, het Amerikaanse debuut van Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (34), zal dit weekend de kaap van 400 miljoen dollar (zo'n 363 miljoen euro) overschrijden. Dat schrijft de toonaangevende Amerikaanse website Deadline.

Regisseursduo Adil & Bilall mag zich in de handjes wrijven. Hun Amerikaanse debuut, ‘Bad Boys For Life’ blijft het erg goed doen. In Amerika, maar ook in de rest van de wereld. Verwacht wordt dat de film dit weekend wereldwijd 400 miljoen dollar opgebracht zal hebben. Ter vergelijking: de eerste ‘Bad Boys’ uit 1995 bracht 141,4 miljoen dollar (zo'n 128,2 miljoen euro) op, ‘Bad Boys II’ uit 2003 bracht 273,3 miljoen dollar (zo’n 247,8 miljoen euro) op. Deze derde film doet het dus opvallend veel beter dan zijn voorgangers.

Buiten de Verenigde Staten brengt de film het meest op in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. België staat niet in de top 10.

In januari brak ‘Bad Boys for Life' al een eerste record. Zakenblad Forbes berekende dat geen enkele film die in januari werd uitgebracht, er ooit in slaagde om diezelfde maand nog 100 miljoen dollar op te brengen. ‘Bad Boys for Life’ deed dat wél. En nu de film de kaap van 400 miljoen dollar gaat overschrijden, is hij in een klap de meest succesvolle januari-release ooit. Het verschil met de eerstvolgende film op de lijst is groot: ‘Paul Blart: Mall Cop’ kon ‘slechts’ 146,3 miljoen dollar (132,7 miljoen euro) binnenrijven.