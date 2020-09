‘Bad Boys for Life’ niet langer best verdienende film van 2020, met dank aan Chinese historische oorlogsfilm SDE

24 september 2020

Bron: Forbes 0 Film Het rijk is uit voor ‘Bad Boys for Life’. Maandenlang mocht de Amerikaanse film van Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (34) zich de best verdienende film van 2020 noemen, maar amper een maand na release heeft de Chinese film ‘The Eight Hundred’ dat plekje ingenomen. Dat meldt Forbes.

Sinds de release in januari bracht de actieprent ‘Bad Boys for Life’ al zo'n 425 miljoen dollar op (364,7 miljoen euro) op. Daarmee was de film, geregisseerd door onze landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah, ruim acht maanden lang de best verdienende film van 2020.

Maar dat plekje is nu ingenomen door de Chinese film ‘The Eight Hundred’, die vorige maand in première ging. Die haalde in China alleen al 419,23 miljoen dollar (359,7 miljoen euro) op. Als we daar nog de wereldwijde ticketverkoop bijrekenen, komen we op een totaal van 425.633.208 miljoen dollar (365,2 miljoen euro). Dat is meer dan ‘Bad Boys for Life’.

‘The Eight Hundred’ vertelt het waargebeurde verhaal van een divisie van het Chinese leger, die in 1937 een belangrijke fabriek uit handen probeert te houden van Japanse indringers. Het is de eerste grote release in het land sinds de bioscopen in januari sloten. De film is meteen al een van de 12 meest verdienende films ooit in China. In oktober komt trouwens ook nog ‘My People, My Homeland’ uit in China. Het vervolg op ‘My People, My Country’ - die 446 miljoen dollar (382,7 miljoen euro) opbracht - kan het record van ‘The Eight Hundred' mogelijk nog verbreken, voorspelt Forbes.

Al hoeven Adil en Bilall niet te wanhopen. Hun Amerikaanse debuut is nog steeds de bestverdienende Amerikaanse film, en de grootste nieuwe film die ooit in januari werd uitgebracht.

