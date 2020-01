‘Bad Boys For Life’ lokte al 200.000 bezoekers naar Belgische bioscopen MVO

27 januari 2020

16u42 0 Film ‘Bad Boys For Life’ doet het goed in de Belgische zalen. Sinds de release van vorige woensdag lokte de film al 200.000 bezoekers naar het grote scherm.

In ons land alleen al heeft de prent zo’n 1,5 miljoen opgebracht. In de Verenigde Staten verbrak de film onder regie van het Belgische duo Adil El Arbi en Bilall Fallah zelfs het box office-record voor de maand januari.

Na deze ‘Bad Boys 3' is de carrière van de twee regisseurs helemaal gelanceerd. Adil en Bilall hebben intussen de aandacht getrokken van onder andere de Walt Disney Studio’s. Men zou met hen willen praten over een toekomstige Marvel-film. Er is daarnaast ook sprake van een vierde ‘Bad Boys’-prent.