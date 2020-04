‘Bad Boys For Life’ is voorlopig succesvolste film van 2020 LOV

21 april 2020

08u10 0 Film Terwijl de filmwereld abrupt een halt werd toegeroepen door de coronacrisis, maken al heel wat studio’s de rekening voor het jaar 2020. De releasekalender ziet er een stuk leger uit dan normaal, en dat zorgt ervoor dat films die voor de crisis uitkwamen een ‘voordeel’ meepikken. Zo kan ‘Bad Boys For Life’, door Adil & Bilall, weleens de succesvolste film van het jaar worden.

Met wereldwijd lege bioscoopzalen hebben zowat alle grote filmstudio’s hun releases stopgezet. Heel wat grote titels werden verplaatst naar een andere datum, of in minder slechte gevallen direct ‘on demand’ vrijgegeven. Hoewel het nog onduidelijk is of én wanneer de deuren van cinemazalen weer opengaan, lijkt de kans steeds kleiner dat er nog films het succes van ‘Bad Boys For Life’ zullen overtreffen. Zelfs als er weer bioscopen zullen openen, blijven er niet veel grote titels over die het zouden kunnen opnemen tegen de film met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen.

De film, geregisseerd door onze eigen Adil El Arbi en Bilall Fallah, bracht wereldwijd zo’n 419 miljoen dollar in het laatje, omgerekend een slordige 386 miljoen euro. Daarmee staat de prent op vlak van opbrengsten momenteel wereldwijd op nummer één, want geen enkele film deed het beter. De concurrentie blijft voorlopig ook ver achter, want de tweede beste opbrengende film is ‘Sonic’, die 306 miljoen dollar (282 miljoen euro) binnen wist te halen.

Kenners voorspelden dat het succes van ‘Bad Boys For Life’ zou overtroffen worden door de nieuwe Bond-film ‘No Time To Die’ of Disney-film ‘Mulan’, maar die laten dus nog even op zich wachten.

