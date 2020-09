‘Bad Boys For Life’ goed op weg om meest succesvolle film van het jaar te worden BDB

16 september 2020

08u03

Bron: NB 0 Film De kans is reëel dat regisseurs Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (34) dit jaar de best scorende film gemaakt zullen hebben. Hun ‘Bad Boys For Life’ staat nog steeds op kop in de box office van 2020, met een wereldwijde opbrengst van meer dan 400 miljoen euro. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Ook in Amerika prijkt de actieprent met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen nog steeds op één in de box office van 2020. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. ‘Bad Boys For Life’ werd nog uitgebracht voordat het virus de filmwereld platlegde. Op dit moment zijn de bioscopen in de Verenigde Staten nog altijd maar in beperkte mate open, waardoor de bezoekcijfers en dus ook de opbrengsten een pak lager liggen.

In de Verenigde Staten heeft ‘Bad Boys For Life’ op dit moment ruim 200 miljoen euro in het laatje gebracht. De enige prent die voorlopig roet in het eten kan gooien is ‘Tenet’, de nieuwe film van Christopher Nolan. Die staat voorlopig op de veertiende plek van de box office van 2020, met een voorlopige opbrengst van een dikke 40 miljoen euro in de VS.

Als we de opbrengsten wereldwijd bekijken is ‘Tenet’ wel al opgeschoven naar de vijfde plaats in de rangschikking. Ook in die lijst prijkt ‘Bad Boys For Life’ nog steeds op één, met een opbrengst van meer dan 400 miljoen euro.

Lees ook:

“Natuurlijk dromen wij van Oscars. Tot we erin kunnen zwemmen”: Bilall en Adil over hun toekomst in Hollywood en filmen tijdens corona (+)

Adil El Arbi vertelt in ’Hoe Is ’t’ over racisme: “Al mijn blanke vrienden mochten binnen, maar ik niet”