‘Bad Boys 4' al in de maak MVO

18 januari 2020

07u56

Bron: ANP 0 Film Hoewel het derde deel van ‘Bad Boys’ vrijdag is verschenen, wordt er ook al gewerkt aan een vierde film. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Chris Bremner, die ook deel drie ‘Bad Boys For Life’ schreef, neemt wederom het scenario op zich. Wanneer ‘Bad Boys 4' verschijnt, is nog niet bekend. Er werd ook nog niet bevestigd of het Belgische regieduo Adil en Bilal terugkeert voor de vierde film. Zeker is wel dat hoofdrolspelers Will Smith en Martin Lawrence terugkeren. Het duo was ook te zien in ‘Bad Boys’ (1995), ‘Bad Boys II’ (2003) en ‘’Bad Boys For Life’.

Bremner krijgt het druk de komende tijd. Vrijdag werd ook bekend dat hij het script schrijft voor ‘National Treasure 3', het langverwachte vervolg op ‘National Treasure: Book Of Secrets’ uit 2007.