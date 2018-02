'Baba Yega'-film dan toch zonder overleden Marc Van Eeghem JDB

13 februari 2018

06u34

Hoewel vooraf anders aangekondigd speelt Marc Van Eeghem geen rol in de nieuwe 'Baba Yega'-film. De acteur zegde een week voor de opnames af wegens te ziek, dat meldt Het Nieuwsblad. Van Eeghem overleed op 14 december vorig jaar aan de gevolgen van kanker.

Gisteren werd de trailer van de film rond 'Baba Yega', winnaar van 'Belgium’s Got Talent', gelanceerd. Daarin waren heel wat bekende acteurs te zien, maar geen Marc Van Eeghem, hoewel die vooraf wel was aangekondigd als deel van de cast.

“Oorspronkelijk zou Marc een rol spelen maar een week voor de opnames begonnen, heeft hij om ­gezondheidsredenen moeten afzeggen. Het ging echt niet meer”, zegt Isabelle Couvreur van Kinepolis Film Distribution. Van Eeghem overleed op 14 december van vorig jaar, de opnames waren toen een maand bezig. Hij werd in de film vervangen door Ludo Hoogmartens.

Behalve de Baba Yega’s spelen ook Barbara Sarafian, Rik ­Verheye, Tom Audenaert, Joke Devynck, Stefaan Degand en Sam Louwyck belangrijke ­rollen in de film. Baba Yega: The Movie komt op 28 maart in de zalen.