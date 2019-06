‘Avengers’-ster Paul Rudd krijgt rol in zoveelste remake van 'Ghostbusters’ MVO

28 juni 2019

17u00

'Avengers: Endgame'-ster Paul Rudd krijgt een rol in de nieuwe 'Ghostbusters'-film van Sony, meldt Variety. De hoofdrollen in de film, die uitkomt in 2020, worden vertolkt door 'Stranger Things'-acteur Finn Wolfhard en Mckenna Grace.

Volgens bronnen speelt Rudd een leraar in de film. Sigourney Weaver, Dan Aykroyd en Bill Murray, die in de originele versie van ‘Ghostbusters’ speelden, zijn ook te zien in de film. Het gerucht gaat dat ook origineel castlid Annie Potts opnieuw haar rol vertolkt in de remake. Het verhaal gaat over een alleenstaande moeder, gespeeld door Carrie Coon, en haar zoon, gespeeld door Wolfhard.

De eerste ‘Ghostbusters’-film verscheen in 1984 en was destijds een van de meest succesvolle komedies. Vijf jaar later kwam het vervolg uit, dat - ondanks gemengde reacties - een van de best bezochte films van dat jaar was. In 2016 werd daarnaast een reboot gemaakt, waarbij de hoofdrollen in plaats van door mannen, zoals in de originele films, door vrouwen werden gespeeld. Een groot deel uit de oorspronkelijke cast maakte hierin ook een cameo.