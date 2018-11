‘Avengers’-schrijvers brengen medewerkers in de war met alternatief script: “Is Loki nu dood of niet?” MVO

08 november 2018

12u17 2 Film De schrijvers van ‘Avengers: Infinity War’ namen extreme maatregelen om te voorkomen dat het plot van de film zou uitlekken. Zo schreven ze verschillende alternatieve scripts die niet alleen mogelijke klikspanen, maar ook de goedbedoelende crewleden in de war brachten.

Zo geloofde bijna de volledige crew van de film dat Loki, een populair personage gespeeld door Tom Hiddleston, het zou overleven. Toen men de bewuste scène begon te filmen waarin de broer van Thor een kopje kleiner wordt gemaakt, wisten vele medewerkers niet wat hen overkwam.

“We moesten iedereen uitleggen: sorry, we hebben hem vermoord”, bekent producer Trinh Tran. “Niet iedereen was daar blij mee. Niet alleen plotgewijs, maar ook omdat ze op zoek waren geweest naar bepaalde stukken van de set die er gewoon niet waren.”

In een valse versie van het script ontsnapt Loki namelijk in een klein ruimteschip. Het lekken van het valse script doet sommige fans echter nog altijd vermoeden dat het personage nog leeft, maar dat dat pas onthuld zal worden in de volgende film.