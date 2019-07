‘Avengers: Endgame’ meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden SD

21 juli 2019

20u32

Bron: CNN 8 Film ‘Avengers: Endgame’ is sinds vanavond de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden. Daarmee verslaat de Marvel-film ‘Avatar’, die tien jaar lang het record hield.

De laatste ‘Avengers’-film heeft wereldwijd meer dan 2.789 miljard dollar opgebracht. “Een dikke proficiat aan de teams van Marvel Studios en Walt Disney Studios, en bedankt aan alle fans wereldwijd die ‘Avengers: Endgame’ tot deze historische hoogten gebracht hebben", liet Alan Horn, mede-voorzitter van The Walt Disney Studios weten in een mededeling.

Dat ‘Avengers’ net ‘Avatar’ versloeg, is volgens Shawn Robbins, analyst at Boxoffice.com niet echt onverwacht. “Nooit eerder kreeg het publiek zo'n episodische, cinematografische reis die 11 jaar duurde", vertelde hij aan CNN. “Het is bijna onmogelijk om zoiets te voorspellen, net zoals het succes van ‘Avatar’ onmogelijk te voorspellen was. Op een manier is dat iets dat de twee films met elkaar delen.”