‘Avengers: Endgame’ is ‘Avatar’ zo goed als voorbij: volgende record is binnen MVO

27 juni 2019

13u46 0 Film ‘Avengers: Endgame’ zal zo goed als zeker het box office record aller tijden verbreken. Dat staat voorlopig nog op naam van ‘Avatar’, maar éigenlijk zijn de Avengers die film al voorbijgestoken.

Vorig weekend kwam de teller van ‘Endgame’ namelijk op 2,75 miljard dollar te staan. Volgende maan wordt de film speciaal opnieuw uitgebracht met extra scènes, in de hoop het record van ‘Avatar’, dat op 2,788 miljard staat, te verbreken.

Wat belangrijk is om weten, is dat bij dat record ook de opbrengsten van de re-release van ‘Avatar’ zijn geteld. En die komen op 33 miljoen dollar. Dat betekent dat ‘Avatar’s eerste release ‘slechts’ 2,74 miljard opbracht. En dat is minder dan die van de eerste ‘Endgame’-release. Dat betekent dat de Avengers dat record alvast hebben verbroken.

Experts verwachten dat de extra scènes genoeg nieuwsgierigen naar de bioscoop zullen lokken om de nodige fondsen in te zamelen voor ‘Endgame’. Bovendien past de studio een slim trucje toe: Marvel zet ‘Endgame’ in de markt als inleiding voor de nieuwe ‘Spider-Man: Far From Home’, die ook veel kijkers zal trekken. Die film is namelijk de échte laatste installatie van het Avengers-saga, zo meent men. Bepaalde bioscopen draaien ‘Endgame’ vlak voor ‘Spider-Man’, zodat de tickets gezamenlijk verkocht kunnen worden.

Binnen enkele weken zal ‘Avengers: Endgame’ de overwinning waarschijnlijk thuishalen. Indrukwekkend, want het duurde tien jaar voor ‘Avatar’ (2009) van de troon gestoten kon worden.