'Avengers: Endgame' grote winnaar MTV Awards

18 juni 2019

09u34 0 Film ‘Avengers: Endgame’ ging maandagavond naar huis met de meeste MTV Movie & TV Awards. De superheldenfilm sleepte drie prijzen in de wacht tijdens de awardshow, die door acteur Zachary Levi werd gepresenteerd, in Los Angeles.

De Marvel-film ging naar huis met de beeldjes voor beste film, beste schurk (Josh Brolin) en beste held (Robert Downey jr. als Iron Man). ‘Avengers: End Game’ was in totaal genomineerd voor vier categorieën. De prijs voor beste strijd ging echter naar Captain Marvel.

Lady Gaga ging voor haar rol in ‘A Star is Born’ naar huis met de award voor beste rol in een film. De zangeres liet onder anderen Rami Malek (Bohemian Rhapsody) en Sandra Bullock (Bird Box) achter zich. Surviving R. Kelly, waarin meerdere vrouwen de zanger beschuldigen van seksueel misbruik, werd gekroond tot beste documentaire.

‘Game of Thrones’

Tv-serie ‘Game of Thrones’ was met vier nominaties de andere grote kanshebber. De hitserie mocht echter alleen het beeldje voor beste serie in ontvangst nemen en zag de prijzen voor beste strijd, beste held en beste rol in een serie naar anderen gaan. Laatstgenoemde award ging naar Elisabeth Moss voor haar rol in ‘The Handmaid’s Tale’.

De publieksprijzen worden sinds 1992 uitgereikt. Vorig jaar stemden kijkers van de muziekzender het meest op ‘Black Panther’ en ‘Stranger Things’.