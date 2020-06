'Avenger'-acteur haalt uit naar Marvel: "Gebrek aan diversiteit stoort me” SDE

28 juni 2020

19u49

Bron: Variety 0 Film Al zeven keer speelde Anthony Mackie (41) het personage Falcon in een Marvel-film. Maar toch is hij niet tevreden over de manier waarop z'n werkgever met diversiteit omgaat. Dat vertelt hij in Variety.

Nu Mackie een hoofdrol krijgt in een Marvel-reeks (‘The Falcon and the Winter Soldier’, red.), vindt hij dat z'n tijd gekomen is om zich uit te spreken over diversiteit. “Het stoorde me echt dat ik zeven Marvel-films gedaan heb, waarin elke producent, elke regisseur, elke stuntman, elke kostuumontwerper, elke assistent - echt iedereen - blank was. We hadden één zwarte producent, zijn naam was Nate Moore”, vervolgt Mackie. “Hij produceerde ‘Black Panther’. Maar wanneer je ‘Black Panther’ maakt, dan heb je ook gewoon een zwarte regisseur, een zwarte producent, een zwarte kostuumontwerper en een zwarte stuntman.”

Toch is de acteur daar ook niet blij mee. “Eigenlijk vind ik dat nog het meest racistisch van allemaal. Want als je alleen maar zwarte mensen kan inhuren voor een ‘zwarte’ film, zeg je dan niet dat ze niet goed genoeg zijn voor een film waar je een voornamelijk blanke cast hebt?”

