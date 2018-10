‘Avatar’ laat “belachelijk” lettertype vallen RB

30 oktober 2018

17u26

Bron: De Morgen 0 Film Avatar – de succesvolste film aller tijden – krijgt een nieuw logo. Dat zou een volstrekt oninteressant gegeven moeten zijn. Maar onder grafici wordt het ‘nieuws’ op hoongelach onthaald.

In 2009 bracht regisseur James Cameron – die eerder Titanic draaide – zijn scifi-epos Avatar in de zalen. De film bracht wereldwijd meer dan 2,7 miljard dollar op, en is daarmee nog steeds nummer één in de lijst van succesvolste films aller tijden. Avatar kaapte drie Oscars weg, en werd geroemd om het gebruik van baanbrekende, nieuwe technieken.

Precies daarom vonden grafisch kunstenaars het zo grappig dat uitgerekend deze film door het het leven ging met een logo gebaseerd op het Papyrus-lettertype. Dat is standaard geïnstalleerd op de meeste Microsoft- en Mac-systemen, al wordt het gebruik in professionele kringen vaak geridiculiseerd. Alleen met Comic Sans wordt nog net iets vaker de spot gedreven.

(Lees verder onder de video.)

Vorig jaar zond het Amerikaanse Saturday Night Live een sketch uit waarin Ryan Gosling de draak stak met het Avatar-logo en het Papyrus-lettertype. En dat is niet in dovemansoren gevallen. In de aanloop naar de langverwachte en al meermaals uitgestelde vervolgfilms, losten Cameron en verdeler Fox nu een nieuw logo, in een nieuw lettertype.

Het zakenblad Fast Company weidde er meteen een bericht aan, met een wat cynische ‘breaking’ in de titel. Ze stuurden ook een bericht naar Chris Costello, de designer van het gewraakte lettertype, of alles wel goed gaat met hem. Costello creëerde Papyrus in 1982 met als uitgangspunt: hoe had een geschreven lettertype eruit gezien in bijbelse tijden in het Midden-Oosten. Hij verkocht de rechten op zijn ontwerp voor 750 dollar, en krijgt naar eigen zeggen “heel weinig” royalty’s voor het veelvuldige gebruik.



De eerste sequel op Avatar wordt pas in december 2020 in de zalen verwacht. Daarna volgen nog drie vervolgfilms.