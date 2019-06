‘Aristocats’ in't echt: zwerfkat Duchess wereldberoemd dankzij kittens, die sprekend lijken op de Disneyfilm MVO

16u41 6 Film Het lijkt bijna té toevallig: Shelby Sewell-Lopez uit Texas adopteerde in 2018 een kat genaamd Duchess. Vernoemd naar de bekende witte kat uit de Disneyfilm ‘De Aristokatten’. Die kat gaat sinds kort viraal, dankzij haar kittens. Die zijn wit, zwart en rood, net als de personages uit de film.

Berliot, Marie en Toulouse, zo heeft Shelby de kroos van Duchess dan maar genoemd. Ze beweert zelf bij hoog en laag dat ze haar witte kat haar naam al had gegeven voor de bevalling. “Duchess was een zwerfkat, en dus heel zwak. Ik nam haar in huis en ze knapte al snel op”, legt Shelby uit. “Een paar maanden later kon ik haar echter niet meer vinden. Tot ik plots gemiauw hoorde in de kast. Daar lag ze dan: met drie kittens. Een witte, een rosse en een zwarte. Ik kon het bijna niet geloven: nét als in de film!”

Ze levert bewijsmateriaal aan via Facebook, waar ze zelf nog het hardst lacht met de toevallige gelijkenis. Ondertussen zijn de katjes een jaar oud, en al heel wat gegroeid. Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de kittens, trok ze hen kleurrijke strikjes aan, zodat ze nog meer op de Aristokatten zouden lijken. “Zelfs hun geslacht komt overeen met Disney. Marie is een meisje, Berliot en Toulouse zijn mannetjes.”

Dit jaar pas wordt het verhaal van de katten opgepikt op sociale media en de internationale media. “Wow, we gaan viraal”, aldus Shelby op haar Facebookpagina. “En dat allemaal dankzij Duchess.”