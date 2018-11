‘Aquaman’ verbreekt record van ‘Avengers: Infinity War’ MVO

22 november 2018

De film 'Aquaman' verbrak zopas het ticketrecord van 'Avengers: Infinity War'. Het gaat om het grootste aantal op voorhand verkochte cinematickets in 24 uur tijd.

Met sterren als ‘Game Of Thrones’-acteur Jason Momoa en Nicole Kidman pakt ‘Aquaman’ groots uit. Filmmaatschappij DC hoopt duidelijk de box office over te nemen, deze kerstperiode. En als we de eerste resultaten van de ticketverkoop mogen geloven, zullen ze daar ook in slagen.

Concurrent Marvel is in ieder geval al halvelings van de kaart geveegd: hun verkooprecord voor ‘Infinity War’ is al verpulverd. ‘Venom’, de meest recente Marvel-productie, deed het ook niet beter.

De verwachtingen voor de ‘Aquaman’-film liggen hoog. Waar de stripheld in het verleden nogal werd afgeschreven als een doetje, lijkt Momoa daar nu voorgoed verandering in te brengen. In de trailer is hij te zien in het klassieke oranje met groene kostuum van Aquaman, een pakje dat plots een heel pak minder belachelijk lijkt wanneer de spierbundel het draagt.

‘Aquaman’ verschijnt op 19 december in de Belgische zalen.