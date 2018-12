‘Aquaman’: van seut der superhelden tot indrukwekkende krachtpatser MVO

19 december 2018

10u00 2 Film Vanaf vandaag speelt ‘Aquaman’ in de Vlaamse bioscopen. De film belooft razendpopulair te worden, als we de op de hype errond mogen afgaan. Toch was Aquaman voor de komst van Jason Momoa niets meer of minder dan ‘de seut’ van DC, waar iedereen schaamteloos mee lachte.

Maar liefst 77 jaar maakt Aquaman al deel uit van het superhelden-universum. Hoewel hij het al die tijd overleefd heeft en het personage nooit is afgevoerd, kon je hem toch niet de meest populaire held van de club noemen. In tegendeel.

Zeker de laatste jaren werd Aquaman gereduceerd tot het lachtertje van de groep. Krachten als onder water ademen, snel zwemmen en communiceren met zeewezens lijken niet zo cool in vergelijking met andere superhelden (met skills zoals vliegen, telekinese en mind-control).

Als deel van het collectief Justice League werd hij bestempeld als ‘minst effectief’ en ‘meest belachelijk’. Om nog maar te zwijgen over de vele vis-grappen die op het internet circuleren.

Lachertje

Zelfs populaire komische programma’s, zoals ‘South Park’, ‘Spongebob Squarepants’ en ‘Family Guy’ steken regelmatig de draak met de superheld. Hij wordt afgebeeld als lui en nutteloos, of zelfs als een oude, bejaarde man.

Ook in de sitcom ‘The Big Bang Theory’, die ook in ons land lustig wordt bekeken, wordt Aquaman afgeschilderd als minderwaardig. Zo drukt personage Raj luid en duidelijk zijn ongenoegen uit om als Aquaman verkleed te moeten gaan.

Jason Momoa

Nee, het leven van Aquaman was niet makkelijk. Tot Jason Momoa (39) kwam opdagen. Met de casting alleen al liet DC blijken dat dit geen klassieke Aquaman zou worden - ook al grijpt de kostuumdivisie met de knipoog terug naar het oranje-groene Spandex dat we van hem gewoon zijn. De ‘Game Of Thrones’-acteur, geboren in Hawaï, imponeert meteen met zijn opvallende uiterlijk. Deze man lijkt in de verste verte niet op de vorige representaties van het personage: hij is gespierd, donker, behaard en absoluut geen doetje. En laat dat nu precies de bedoeling zijn.

Geen werk

Voor Momoa kwam de rol als geroepen, zo verklaarde hij in een interview. Na zijn rol als Kahl Drogo in ‘Game Of Thrones’ kon hij nog maar moeilijk aan werk geraken, en daar hadden filmmaatschappijen de gekste redenen voor. “Ze wisten niet dat ik Engels kon spreken”, grinnikt Momoa schouderophalend. “Geen wonder eigenlijk. Ik speelde een gemene bruut die enkel Dothraki sprak in de serie. Mensen zagen me enkel nog als Drogo, en dat was problematisch in de overgang naar andere personages.” En waar het nog grappig was om in talkshows uit te pakken met zijn tweede (fictieve) taal, was dat minder zo tijdens audities.

Zo’n drie jaar later kwam dan eindelijk de verlossing in de vorm van Aquaman. Momoa speelde de held voor het eerst in ‘Justice League’ (2017), de DC-tegenhanger van de Avengers. In die prent zagen we hem naast onder andere Gal Gadot, die naam maakte als Wonder Woman.

DC heeft het lange tijd moeilijk gehad met het produceren van kwaliteitsvolle superhelden-blockbusters. De concurrentie met Disney-studio Marvel verliep stroef en ook de reacties van fans waren eerder lauw. De laatste tijd lijkt DC het echter iets beter te doen op dat vlak. Na recente successen als ‘Suicide Squad’ en die bewuste ‘Wonder Woman’, liggen de verwachtingen voor ‘Aquaman’ hoog. “Het wordt erg speciaal. De computertechnieken die gebruikt worden, hebben we nog nooit eerder gezien”, aldus Jason. “Het wordt een duik onder water zoals nooit tevoren.”

Ernstig

Momoa neemt zijn rol als Aquaman zeer ernstig, en is dan ook vastbesloten om het personage van zijn slechte naam af te helpen. Dat gebeurt enerzijds door kledingkeuze. Hij belichaamt niet bepaald het bleach-blonde kopje en oranje schelpenpakje uit de stripboeken, en het moet gezegd: Aquaman doet in de verte een beetje aan Kahl Drogo denken. Daarnaast wilde hij ook niet meewerken aan het project tenzij Aquaman met respect werd behandeld.

In 2017 overlegde hij al met ‘Justice League’-regisseur Zach Snyder over de reputatie van zijn personage. “Wil je hem cool maken of niet?”, was de prangende vraag. “Zo ja, maak dan geen stomme ‘praat jij met vissen’-grapjes meer over hem.” Hoewel er zeker een portie humor in zijn solo-film zit, zal Aquaman niet langer de punchline van de grapjes zijn.

Het verhaal

In ‘Aquaman’ zien we hoe de zeemeerman, op het land beter gekend als Arthur Curry, ontdekt waar hij vandaan komt. Als zoon van een mens en een watergodin, is het zijn lotsbestemming om de beschermengel van beide volkeren te worden. Jammer genoeg voelt hij zich echter in geen één van de twee werelden echt thuis.

‘Aquaman’ wordt de eerste grote solo live-action productie voor het personage. Dat kan Jason wel smaken. “Het is fijn dat ik niet ‘de zevende Batman’ ben, bijvoorbeeld,” knikt Momoa trots. “Het is tof om de eerste te zijn... En véél geluk aan wie mij ooit wil opvolgen!”