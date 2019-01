‘Aquaman’ haalt een miljard binnen en wordt zo de meest succesvolle DC-prent sinds ‘The Dark Knight’ MVO

14 januari 2019

07u49 0 Film ‘Aquaman’, van regisseur James Wan, heeft de miljardgrens overschreden. Daarmee is het de eerste DC-film sinds de Batman-productie ‘The Dark Knight’ uit 2012 die zoveel geld in het laatje brengt.

Gisteren werd het officieel: ‘Aquaman’ hoort bij de zogenaamde ‘billion dollar club’ van de wereldwijde box office. Het is een aanzienlijke overwinning voor Warner Bros, gezien hun DC Entertainment-films het moeilijk hadden om te concurreren met superheldengigant Marvel.

‘Aquaman’ is tevens slechts de derde DC-prent die ooit een miljard opbracht. Dat deden tot voor kort alleen Batman-films ‘The Dark Knight’ en ‘The Dark Knight Rises’ uit de trilogie van Christopher Nolan.

“Ik wil graag mijn liefde en dank betuigen aan alle fans en kijkers over heel de wereld”, aldus James Wan in een statement over de mijlpaal. “Ik ben Jason Mamoa eeuwig dankbaar om van Aquaman één van de coolste superhelden ooit te maken.”

Jason Mamoa speelt de rol van Aquaman, en ook Amber Heard en Nicole Kidman nemen belangrijke rollen op zich.