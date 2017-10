"Als ik een Oscar win, oké?" Hoe Ashley Judd marchandeerde om uit badkamer Weinstein te vluchten en ze tóch van hem houdt Joeri Vlemings

Bron: ABC 0 AP Film Ze was de eerste A-lister die Hollywoodproducer Harvey Weinstein publiekelijk beschuldigde van seksuele intimidatie. Nu komt de Amerikaanse actrice Ashley Judd daar nog eens op terug. Aan ABC zegt ze dat ze marchandeerde met Weinstein om de badkamer van zijn hotelkamer in Beverly Hills te kunnen ontvluchten.

Een emotionele Ashley Judd rakelde in het interview met Diane Sawyer van ABC haar vernederende ontmoeting met Weinstein in 1997 in zijn hotelkamer in Los Angeles op. Judd was in het gedacht dat ze naar een ontbijtmeeting met de producer ging, maar in zijn kamer maakte hij zijn echte bedoelingen al snel duidelijk. Hij eiste de intussen gekende massage en dat de actrice zou toekijken terwijl hij douchte.

"Hij wou mij lokken, ik onderhandelde", getuigt ze. "Ik dacht dat nee 'nee' betekende. Mijn wapen was mijn salvo aan 'nees', maar hij negeerde ze. Misschien hoorde hij er een 'misschien' in, misschien zelfs een 'ja'. Misschien wonden ze hem op."

Evan Agostini/Invision/AP

Judd zag zich genoodzaakt een deal te sluiten met Weinstein om de badkamer uit te kunnen. "Hij bleef maar op mij inpraten en uiteindelijk zei ik maar: 'Wanneer ik een Oscar win in een van je films, oké?' Hij antwoordde: 'Bij een nominatie'. Ik weer: 'Nee, wanneer ik een Oscar win! En toen vluchtte ik weg."

Vandaag heeft Judd daar gemengde gevoelens bij. "Mijn schaamte verhindert mij trots te zijn, maar mijn kennis over hoe schaamte in elkaar zit, zegt mij dan weer: 'Dat was gewoon briljant, goed gedaan, meisje. Je geraakte er weg. Knap!'"

De succesvolle actrice zegt ook dat niemand haar had gewaarschuwd voor Harvey Weinstein en zijn losse handjes. Ze viel achterover toen ze haar aan de hotelreceptie zeiden dat Weinstein op zijn kamer op haar wachtte. "Ik dacht: 'U moet een grapje maken'." Dat was het niet. Vandaag, pas twee decennia later, blijkt dat het een vaste tactiek was van Harvey Weinstein om vrouwen vanuit zijn machtspositie seksueel te misbruiken. "Kon ik maar teruggaan in de tijd met een magische toverstok en iedereen voor altijd hiervoor behoeden."

AFP Ashley Judd is al lang niet de enige meer die Weinstein beschuldigt van seksuele intimidatie en zelfs van verkrachting.

Over een foto van haar met Weinstein die het jaar daarna op een afterparty van de Oscars werd gemaakt, zegt Judd: "Dat is degoutant. Ik heb medelijden met die vrouw van 28-29 jaar." Weinstein gebruikte de foto om aan te tonen dat hij bevriend was met Ashley Judd. Maar de actrice ziet op het beeld nog altijd de "verachtelijke angst" in haar eigen ogen.

Opmerkelijk is wel dat Judd op het einde van het interview nog een erg verrassende boodschap heeft voor Weinstein: "Ik hou van jou en besef dat je ziek bent en lijdt. Maar ook voor kerels zoals jij is er hulp mogelijk. Het ligt helemaal aan jezelf of je die hulp al dan niet zal inroepen."

.@AshleyJudd on Harvey Weinstein encounter: “If I could go back retrospectively with a magic wand...I wish I could prevent it for anyone.” pic.twitter.com/1NbOgJELeM Good Morning America(@ GMA) link