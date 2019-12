‘Aladdin’-personage krijgt eigen spin-off op streamingplatform Disney+ KD

08 december 2019

11u19

Bron: ANP 0 Film Wie ‘Aladdin’ een tijdje geleden gezien heeft, is prins Anders misschien al vergeten. Het personage uit de Disneyfilm was slechts heel even te zien in de blockbuster. Toch heeft het bedrijf achter Mickey Mouse grootse plannen met het personage. Volgens The Hollywood Reporter krijgt prins Anders zijn eigen spin-off op Disney+. Verdere details zijn nog onbekend.

De film richt zich op het personage prins Anders, die in Aladdin wordt gespeeld door Billy Magnussen. De acteur, die hoge ogen scoorde met zijn kleine rol, keert terug in de spin-off. Het gaat niet om een direct vervolg op ‘Aladdin’, waar Disney ook mee bezig zou zijn. Wanneer het verhaal van prins Anders te zien is, is nog niet bekend.