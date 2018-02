'Ad Fundum' bestaat 25 jaar: 5 dingen die je nog niet wist over Erik Van Looys eerste film TDS

08 februari 2018

19u39

In 1993, precies vijfentwintig jaar geleden, kwam Ad Fundum uit, de Vlaamse cultfilm over een uit de hand gelopen studentendoop. Het werd het debuut van regisseur Erik Van Looy. Wij zetten de verjaardag in de verf met vijf feiten die je altijd wou weten maar nooit durfde vragen over 'Ad Fundum'.