"A Simple Favor": een mysterieuze verdwijning met Anna Kendrick en Blake Lively in de hoofdrol Redactie

26 september 2018

13u57 0

Onze reporter Kristien Morato maakte samen met Blake Lively cupcakes terwijl ze vertelde over de mysterieuze film "A Simple Favor" die vanaf vandaag bij ons in de zalen is. Ook Anna Kendrick speelt een hoofdrol en was heel blij dat ze met regisseur Paul Feig mocht samenwerken.