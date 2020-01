‘A Quiet Place’ krijgt langverwacht vervolg in bloedstollende trailer MVO

01 januari 2020

16u59 0 Film Het langverwachte vervolg op ‘The Quiet Place’ heeft sinds vandaag ook een trailer. Daarin zien we hoe de familie Abbott, gespeeld door Emily Blunt, Millicent Simmonds en Noah Jupe, moet blijven vechten voor hun leven.

Na de tragedie bij hen thuis, moeten de Abbotts nu proberen te overleven in de buitenwereld, en dat moeten ze doen in absolute stilte. Maar wat als ze ontdekken dat de boosaardige wezens die jagen via geluid niet de enige bedreiging in de wereld zijn?