‘1917' verwelkomt dit weekend de 100.000ste bezoeker MVO

17 januari 2020

16u56 0 Film Het oorlogsdrama ‘1917' van Oscarwinnende regisseur Sam Mendes zorgde in het openingsweekend voor uitverkochte zalen. Dit weekend wordt maar liefst de 100.000ste bezoeker verwacht, en staat de film - sinds de release op 8 januari - op nummer 1 in de Belgische en internationale Box Office.

‘1917' sleepte al vele nominaties en prijzen in de wacht, waaronder ook een onderscheiding voor ‘ en ‘Beste Film (drama)’ en ‘Beste Regie’ tijdens de 77ste uitreiking van de Golden Globe Awards. Naast de Globes heeft de film in Los Angeles 3 Critics’ Choice Awards in de wacht gesleept voor ‘Beste Regie’, ‘Beste Cinematografie’ en ‘Beste Montage’. Ondertussen werd bekend dat 1917 ook genomineerd werd voor de Oscars in maar liefst 10 categorieën waaronder ‘Beste Film’, ‘Beste Regie’ en ‘Beste Scenario’.

De film ‘1917' gaat over twee jonge Britse soldaten Schofield (George MacKay; bekend van ‘Captain Fantastic’) en Blake (Dean-Charles Chapman; van ‘Game of Thrones’), die op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog een onmogelijke missie toegewezen krijgen. In een race tegen de klok moeten ze vijandelijk terrein betreden en een boodschap afleveren waarmee zij een dodelijke aanval op honderden soldaten kunnen voorkomen – waaronder Blake zijn eigen broer. Het verhaal speelt zich af in real time en wordt verteld in één onafgebroken shot.