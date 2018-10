‘13 Reasons Why’ ster gecast voor ‘Avengers 4' MVO

29 oktober 2018

13u22 0 Film Katherine Langford (22), de jonge ster die bekend werd door haar hoofdrol in de Netflix-reeks ‘13 Reasons Why’, zal binnenkort te zien zijn in de 4de Avengers-film.

Dat bevestigde The Hollywood Reporter. Welk personage ze precies zal vertolken is nog niet bekend.

Langford won al een Golden Globe voor haar prestaties als Hannah Baker in ‘13 Reasons Why’, het verhaal van een meisje dat zelfmoord pleegt en wraak neemt op de ‘schuldigen’ in de vorm van cassettes. Ze zal niet meer te zien zijn in het derde seizoen van de reeks, wat haar de mogelijkheid geeft om elders op zoek te gaan naar interessante rollen.

Blijkbaar heeft ze bij Marvel een eerste grote filmrol te pakken. Of haar personage ook zal terugkeren in volgende films binnen het Marvel-universum is onzeker.

