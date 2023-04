Film over videogame 'Minecraft' in de maak mét Jason Momoa in de hoofdrol

CELEBRITIES Aubrey Plaza doet opvallende onthulling: “Regisseur vertelde me om écht te masturbe­ren tijdens opnames”

Aubrey Plaza (38) heeft een opvallende onthulling gedaan over de opnames van de komediefilm ‘The To Do List’ uit 2013. De Amerikaanse actrice heeft namelijk écht gemasturbeerd tijdens één van haar scènes in de prent. Dat vertelde ze in een interview met Conan O’Brien.