Film Festival Gent ontsierd door drie klimaatactivisten SDE/IDR

08 oktober 2019

19u57 2 Showbizz Het Film Festival Gent werd daarnet even verstoord door drie klimaatactivisten. De politie werd erbij gehaald en wist de gemoederen te bedaren.

Even ontstond er consternatie op de rode loper van het Film Festival Gent. Drie klimaatactivisten haalden een luidspreker en spandoek boven en voerden protest. De groep, die zichzelf Extinction Rebellion noemt, protesteerde onder meer tegen enkele dubieuze sponsors van het festival én de overheid. “Wij zijn een burgerlijke ongehoorzaamheidsgroep die aan de overheid drie eisen heeft”, klonk het. “Wij eisen dat de overheid een klimaatnoodtoestand uitroept en dat we in 2020 neutraal zijn in CO2-gebruik. En drie: dat dit via ‘citizen assembly’ gebeurt.” Na tussenkomst van de politie werd hun luidspreker afgenomen, waarna de festiviteiten weer konden verdergaan.