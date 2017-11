Filip trekt unieke foto van Mathilde aan Taj Mahal mvdb

Bron: ANP/BuzzR 1 rv Koning Filip fotografeerde koningin Mathilde aan het wereldberoemde Indiase mausoleum Taj Mahal. De site werd tijdelijk afgezet voor de toeristen. Showbizz Koning Filip en koningin Mathilde hebben aan het begin van hun staatsbezoek aan India vanuit New Delhi een uitstapje gemaakt naar de wereldberoemde Taj Mahal in Agra. Onze vorst maakte van de gelegenheid gebruik een unieke foto te maken van zijn vrouw, gezeten op het bankje voor het mausoleum.

Uniek, omdat de tuinen van India's toeristische topattractie waren 'schoon geveegd' en er geen andere bezoekers in beeld konden komen. Het bankje zelf is ook bekend omdat prinses Diana er in 1992 moederziel alleen poseerde, omdat prins Charles liever een partijtje polo speelde.

De foto van Diana bij het monument aan de liefde symboliseerde daardoor de verwijdering tussen de twee echtelieden, die inderdaad niet lang daarna elk hun eigen weg gingen.

Filip en Mathilde echter poseerden ook gezamenlijk voor de meegereisde pers, en gingen ook op de foto met de enorme handelsdelegatie die hen tijdens het staatsbezoek aan India vergezeld. Volgens Het Nieuwsblad zat er zondag in het speciaal in Portugal voor de reis naar India gecharterde vliegtuig voor 82,4 miljard euro aan boord. Zo veel bedraagt althans de omzet van de bedrijven van de 84 zakenmensen die zijn meegekomen.

Koning Filip had gekozen voor een toestel met een boodschap. 'Turn the Tide on Plastic', keer het tij tegen plastic, was de opvallende leuze op de romp.

BELGA

