Filip Peeters opent pop-up taartenwinkel met zijn tarte tatins: “Ik kon de vraag niet meer bijhouden”

ShowbizzToen de coronacrisis hem dwong tot thuiszitten, dook acteur Filip Peeters (59) samen met zijn vrouw An Miller (47) en hun dochters Leonce (16) en Louisa (17) in de keuken om zich te specialiseren in het bakken en verkopen van tarte tatins. De vraag was zo groot dat Filip besloot om vanaf zaterdag een pop-up te openen in Antwerpen. “De exacte locatie is nog een geheim, het moet een beetje spannend blijven” klinkt het bij de acteur.

“Het tarte tatin-verhaal is ondertussen een eigen leven aan het leiden” lacht Filip. “Alles is begonnen in de coronaperiode toen we met het gezin onze theatervoorstelling ‘Familie’ niet meer konden spelen en toen ook de release van de gelijknamige film werd uitgesteld. We hadden behoefte aan perspectief en toevallig kregen we een half varken van een bevriende boer. Ik leefde me uit in m’n keuken en maakte een heerlijke smeuïge paté grand-mère. Ik liet hem proeven aan Luc De Laet (eigenaar van de ambachtelijke slagerij van De Laet & Van Haver in Antwerpen, red.) en hij vond het fantastisch. Op datzelfde moment hadden mijn dochters een tarte tatin gebakken en lieten die ook proeven aan Luc. Een week later mochten we er acht maken voor in z’n winkel.” (lacht)

Volledig scherm De pop-up ergens in Antwerpen. © Kristof Ghyselinck

Limited edition

Acht taarten werden er al snel tweehonderd tot Filip de bomen door het bos niet meer zag. “Ik had net een professionele keuken geplaatst om de capaciteit op te drijven, toen ik de vraag kreeg om nog meer taarten te maken. Ik dacht: ‘Neen dat gaan we niet doen, we moeten een ander plan verzinnen’.” En een deel van dat plan is een pop-up die zaterdag de deuren opent samen met het sterrenrestaurant Bistro Du Nord uit Antwerpen. “Elke week bieden we op zaterdag 50 tarte tatins aan. Het is een limited edition concept met als moto: first come, first served. Ondertussen kan je er ook andere dingen kopen en proeven zoals patés en rillettes die ik maak of de tomate tatin, de hartige versie van de tarte tatin met tomaatjes. Bistro Du Nord doet ook zijn duit in het zakje met heerlijke hapjes. En dan zijn er ook nog de met veel zorg gekozen wijnen en champagnes.” Veel hulp van zijn dochters heeft Filip nu niet. “Zij moeten volop studeren voor de examens, dat lijkt me ook belangrijker dan taarten bakken. Maar m’n vrouw An wel, die steunt me in alles wat ik doe.”

Volledig scherm Filip Peeters, Ann Miller en dochters Leonce en Louise in hun theaterstuk. © Michiel Devijver

Afwisseling

Maar waarom zouden mensen moeite doen om eerst de pop-up te zoeken én het risico te lopen dat alles is uitverkocht? “Omdat ze zo lekker zijn natuurlijk” lacht Filip. “En voor de heerlijke hapjes en drankjes ter plaatse. We zijn maanden bezig geweest om dé perfecte tarte tatin te maken en ik durf eerlijk te zeggen dat het gelukt is. Alle balansen zitten goed met de juiste tegenstellingen. Zo heb je het zachte van de appel en het knapperige bladerdeeg, de zoetheid van de gekarameliseerde appels en het lichtzure van het roomijs.” De limited edition opdrijven naar meer stuks ziet Filip voorlopig niet zitten. “Ik wil dit graag blijven doen en die tarte tatins maken is heel arbeidsintensief. Maar liever minder taarten maken dan inboeten op de kwaliteit. Ik ben van opleiding kok en heb in restaurants gewerkt waar ik me specialiseerde in de patisserie. Pas daarna ben ik acteur geworden. En ja, af en toe acteren is heel fijn. Maar hoe minder ik speel, hoe liever ik het doe. (lacht) Ik hou van die afwisseling.”

De pop-up start op zaterdag 11 december om 12u in Antwerpen. Ook open 18 december en vanaf 15 januari elke zaterdag.

Meer info op www.lessoeursmiller.be en op de Instagrampagina.

Lees ook