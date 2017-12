Filip Peeters' geheime wapen: focus en een caesarsalade MC

23u08 97 VIER De Slimste Mens ter Wereld - Filip Peeters Showbizz Over lichaamstaal gesproken… Filip Peeters had duidelijk wat recht te zetten na het debacle van gisteren. Zelden een kandidaat zo gefocust weten spelen, er kon amper een lachje af. Na ruim 64 minuten was het gekuist .

Filip Peeters gaf bij de start van de aflevering zelf aan dat hij wat goed te maken had. "Ik ben er aan het doorkomen", klonk het. Maar het was vooral te zien dat de acteur geen tweede dies horribilis wilde beleven. Al duurde het toch nog tot de filmpjes voor Filip voorsprong kon nemen. Hij speelde een perfect ronde en wist ook nog eens 40 seconden van de concurrentie af te snoepen.

Stresskonijn Joke Emmers had dan weer heel snel door dat een nieuwe overwinning er niet zou inzitten. Op geen enkel moment wist ze het verschil te maken. Ze maakte een heel slechte beurt in de Foto-ronde en wist amper mee te spelen in de Filmpjes-ronde. In de finale blokkeerde Bill Barberis dan weer volledig. Drie goede antwoorden op zes vragen. Zo overleef je de eindrondes nooit. En dus glipte Joke Emmers door naar de ultieme week van ‘De Slimste Mens’.

In tegenstelling tot de vorige aflevering, toen vooral jurylid Stefaan Degand door de quiz raasde, waren Wim Helsen en Bart Cannaerts minder in vorm. Er kon nu en dan gelachen worden, maar een plaats in deze finale verdienden ze eigenlijk niet.

De leukste quotes

Filip: (over zijn lichaam): "Ten tijde van 'Loft' was het een kathedraal, nu is het een basiliek geworden." Erik: "Ik denk eerder een ruïne." En Filip: "Dat komt uit uw mond." Erik: "Dat is werelderfgoed. Daar moet je van afblijven."

Filip: "Ik ben er aan het doorkomen. Gisteren was ik zenuwachtig. Maar ik had te veel gegeten de dag voordien. Nu heb ik minder gegeten. Een caesarsalade…"

Joke: "Het is riskant om te zeggen dat ik hier graag zit. Toen Bill er uitging heeft hij dat ook gezegd. Heel riskante uitspraak…". Bill doet trouwens nog een onthulling.

Bart: "Ik kom net van een familiefeestje. In het dorp hadden ze gezegd: "Uwen Bart moet af en toe ook eens lachen met zijn mond dicht."" Wim: "Of hij begint te hard op den Erik te lijken."

Wim: (over liefde op het eerste gezicht tegen Erik) "Ja, ik geloof erin. En als ik naar u kijk geloof ik in misselijkheid op het eerste gezicht."

Joke: "Ik leer veel bij in deze quiz. Ik ga slimmer buiten gaan dan ik binnen ben gekomen." Erik: "Andersom zou maar erg zijn."

Bart: (op de vraag wat zijn levensmotto is) "In het legendarische datingprogramma 'Blind Date' was dat ooit de vraag aan een kandidate. Wat is uw motto? En die antwoordde: "Een BMW 750.""

Bart en Wim doen brengen ook een medley van de grote hits op trouwfeesten.

Hilarische momenten

Erik is dit seizoen echt wel op dreef. Zo wil hij per se van Joke en Bill weten waar ze ooit samen op weekend zijn geweest. Bill: "Voor alle duidelijkheid, het ging over een voorbereidend weekend in Sint-Niklaas. Wij waren van de eetploeg."

Het had best een hilarische bedoening kunnen zijn, het toneelstukje dat Wim heeft geschreven over een ‘beir’ en een ‘saapjen’. Maar soms gaat er eentje verloren. In diezelfde categorie plaatsen we het kerstliedje van Bart met ‘O Slimste Mens, O Slimste Mens, Wat is uw spanning zo intens’.

Juryleden Bart en Wim laten zich voor een keertje wél lekker gaan bij Kermit en Statler en Waldorf.

De kantelmomenten

Na een overbodige openingsronde waarin Filip, Joke en Bill samen maar 40 seconden binnenhalen, wordt er aarzelend gespeeld in de Open Deur-ronde. Joke kijkt meteen tegen een achterstand aan.

In de Puzzel verliest Bill veel tijd, in de Galerij is het aan Joke om flink te knoeien. Zo erg zelfs dat ze zelf besluit dat het niet goed was. "Ik had een black-out", klinkt het.

Filip Peeters slaat de concurrentie murw met een perfecte Filmronde. Zijn voorsprong is zo groot dat Joke zelfs niet meer meezoekt naar goede antwoorden bij het filmpje van Bill over Fred Deburghgraeve.

De eindscore (vóór het finalespel)

Filip Peeters 420 sec.

Bill Barberis 362 sec.

Joke Emmers 199 sec.

De nieuwe finalist

Equal Idiots-zanger Thibault Christiaensen

De volgende finalisten

Dinsdag 19-12 Xavier Taveirne (6 deelnames, 5 overwinningen)

Halve finale 20-12 Goedele Wachters (8 deelnames, 4 overwinningen)

Finale 21-12 Dalilla Hermans (9 deelnames, 5 overwinningen)