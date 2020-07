Filip Peeters filmde wantoestanden in woonzorgcentra tijdens corona: “Het ergste dat je kan overkomen” TK

28 juli 2020

13u00

Bron: HUMO 14 Showbizz Net zoals veel acteurs kampte Filip Peeters tijdens de coronacrisis plots met een lege agenda. Hij bracht de lockdown echter niet in zijn kot door. “Ik ben geen stilzitter”, klinkt het in HUMO. Verontwaardigd door de slechte omstandigheden in de verzorgingstehuizen besloot hij om daar een docu rond te maken. “Al die mensen die daar helemaal alleen gestorven zijn... Ik vond het stuitend.”

Peeters zit ook in de gemeenteraad van Boechout, en kan zich - de woorden van vrouwlief An Miller - ‘vreselijk opwinden over de politiek’. Tijdens de coronacrisis uitte zich dat in een geïmproviseerde documentaire in de Vlaamse woonzorgcentra. “Ik vond het zo stuitend dat alle vrijheid werd afgenomen van de mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden, en dat daar zoveel slachtoffers vielen omdat men zo gefocust was op de ziekenhuizen”, vertelt hij in HUMO. “Al het geld ging daarheen, en de woonzorgcentra werden gewoon vergeten, terwijl die al met zulke grote personeelsproblemen te kampen krijgen. Al die mensen die daar helemaal alleen gestorven zijn, de nabestaanden die geen afscheid konden nemen, dementerende ouderen die euthanasie hadden aangevraagd maar daarvoor niet naar het ziekenhuis mochten... Stel je voor dat jij dat bent, dacht ik, volgens mij is dat het ergste wat je kan overkomen.”

Of het resultaat ooit het scherm haalt, valt nog af te wachten, maar Peeters hoopt alvast van wel. “Ik wilde die toestanden per se documenteren omdat ik niet wil dat we ze vergeten. Want dat is wat er anders gaat gebeuren - dat zie je nu al. Het is toch stuitend dat er geen parlementaire onderzoekscommissie komt om de aanpak van de crisis in België te onderzoeken, maar een ad-hoccommissie omdat ze zogezegd geen zondebok willen zoeken. Ik vind dat zo’n gemiste kans. Juist nú hadden politici dat geloof kunnen herstellen door hun verantwoordelijkheid te nemen en daadkracht te tonen. In de documentaire confronteer ik politici met de mensen die in centra werken om ze een spiegel voor te houden, in de hoop dat men er iets uit leert en dat dit nooit meer gebeurt.”

Lees het hele interview met Filip Peeters en An Miller deze week in HUMO.