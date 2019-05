Filip Peeters en An Miller vermoorden hun eigen kinderen in nieuw toneelstuk: “Onze dochters overtuigden ons” DBJ

22 mei 2019

11u35

Volgend jaar gaat in het NTGent een toneelstuk in première waarin An Miller (45) en Filip Peeters (56) hun eigen kinderen zullen vermoorden. 'Familie' heet het stuk en er wordt de vraag gesteld hoe ouders zo ver kunnen afglijden dat ze hun eigen kinderen vermoorden.

Vanaf 4 januari 2020 staan Filip Peeters en zijn partner An Miller met hun twee dochters Leonce (13) en Louise (14) samen op de planken. In ‘Familie’ worden de beweegredenen achter gezinsdrama’s onderzocht. “Het is de bedoeling dat we op zoek gaan naar hetgeen dat ervoor zorgt dat mensen tot zoiets in staat zijn”, zegt Peeters in Het Nieuwsblad. “Om ons in die materie te verdiepen, zitten we nu in de fase van veel research en al een beetje repeteren. We baseren ons op waargebeurde zaken.”

Zo baseerde Milo Rau, de bedenker van het stuk, zich onder meer op gezinsdrama’s in Oudenaarde en Wijnegem uit 2015. Peeters vertelt dat het geen evidente keuze was voor het gezin om in het project te stappen. “We hebben er lang, lang over nagedacht, en uiteindelijk beslist om het aan onze dochters voor te leggen”, vertelt Peeters. “Zij moesten de beslissing nemen, en hebben ons daarbij veel meer overtuigd dan wij hen. Ze willen proeven van het theaterleven. Wie ben ik dan om hen tegen te houden? Er was wel één grote voorwaarde: hun school mag er niet onder lijden. We zijn er ons van bewust dat er een risico is. Ze zijn net op een leeftijd dat ze wat afstand nemen van hun familie en onze bemoeienissen en net nu moeten ze in de weekends en de vakanties repeteren. Het is een avontuur, we weten dat er crisissen kunnen zijn. Ik vergelijk het met een zeilboot die nu de plas over moet.”

Psychologische hulp

Het is een fysisch zware klus om avond na avond zo’n stuk te moeten spelen en daarom schakelde het NTGent de hulp in van een psycholoog tijdens de repetities. Het Gents theaterhuis voorziet ook in de mogelijkheid om tijdens het verdere proces een psycholoog in te schakelen wanneer dat voor de kinderen nodig zou zijn.