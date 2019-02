Filip Peeters: “De RVA vroeg of ik me wilde omscholen tot buschauffeur” SD

02 februari 2019

14u20

De 56-jarige acteur deed daar enkele opvallende uitspraken. Zo bekende hij dat hij ooit van de RVA de vraag kreeg om zich om te scholen tot buschauffeur.

“Met De Acteursgilde hebben we een onderzoek laten doen naar de arbeidsvoorwaarden en daaruit blijkt dat 93 procent van de acteurs niet kan rondkomen met zijn verdiensten als acteur. Dus moeten ze gaan bijklussen om geld op de plank te brengen. Al is het gaan werken in een restaurant of aan de slag gaan als taxichauffeur”, vertelt Peeters.

Ook hijzelf spreekt uit ondervinding. “Ik heb enkele jaren geleden een brief gekregen van de RVA met de vraag of ik me wilde omscholen tot buschauffeur”, vertelt hij. “Daarom is het heel goed dat De Acteursgilde bestaat, een belangenvereniging voor acteurs en actrices, om ervoor te zorgen dat het sociaal statuut niet zo uitgehold meer blijft. Want met de huidige regering heb ik de indruk dat ze iedereen van de sociale zekerheid willen wegpesten.”

In 2018 was Filip Peeters een van de oprichters van de politieke partij ‘t Dorp Boechout Vremde, dat in Boechout opkwam bij de lokale verkiezingen van dat jaar. Als lijstduwer werd hij er verkozen. Filip vertelt dat het er hard aan toe gaat in de gemeenteraad in Boechout. Hij vraagt zich af waarom burgemeesters niet maar zes jaar aan kunnen blijven in hun leven en zegt dat hij geen carrière ambieert op hoger niveau.