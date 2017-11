Filip en Mathilde bezoeken de studio van 'Steracteur sterartiest' DBJ

17u17

Bron: VRT 0 VRT Danira Boukhriss leidt de koning en koningin rond Showbizz Morgenavond zetten de steracteurs weer hun beste beentje voor in de vijfde liveshow van Steracteur sterartiest op Eén. De acteurs hebben bovendien een verrassing in petto. Naast hun solonummer, brengen ze voor het eerst ook een duet. Welke drie duo’s optreden, wordt bekend gemaakt tijdens de liveshow. Alsof de zenuwen voor een liveshow nog niet groot genoeg zijn, kreeg Steracteur sterartiest deze voormiddag nog hoog bezoek: de koning en koningin kwamen langs om de studio te inspecteren, en kregen daarbij een korte rondleiding van presentatrice Danira Boukhriss.

Wie verlaat morgen Steracteur sterartiest? Vorige week kwam Giovanni Kemper tot ieders verbazing samen met Hilde De Baerdemaeker op de pijnbank te zitten. Gers Pardoel had Gio en Sieg die avond nochtans uitgeroepen tot zijn favorieten. Wat het publiek beslist heeft, komen we morgenavond te weten. Dan moet een van beide steracteurs de wedstrijd verlaten.

De nummers

De nummers die de zes overgebleven kandidaten brengen zijn wel al bekend. Als Gio doorgaat, opent hij de show met Sorry van tieneridool Justin Bieber, is het Hilde De Baerdemaker opent zij de show met het nummer If you could read my mind van Gordon Lightfoot. Sieg De Doncker rockt deze week met Black Betty van Ram Jam, Tinne Oltmans brengt het nummer My funny valentine uit de musical Babes in arms, Michiel De Meyer kiest voor de radiohit Treat you better van Shawn Mendes, Bab Buelens brengt Maniac van Michael Sembello en Ianthe Tavernier waagt zich aan het Frans met Dernière danse van Indila.