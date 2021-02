Filip D’haeze viert 30 jaar carrière in mineur: “Ik ben besmet met corona en opnieuw vrijgezel”

De lockdown van zanger Filip D’haeze: “Van 170 optredens per jaar naar niets. Dat is zwaar afkicken”

8 april Zanger en Ment-presentator Filip D’haeze (47) uit Kaprijke zit zoals heel wat Vlamingen werkloos thuis door de coronacrisis. Normaal treedt hij 170 keer per jaar op met zijn groep Swoop, maar dat staat nu on hold. Wij gingen bij hem luisteren hoe hij de lockdown overleeft. “Ik leef normaal van weekend naar weekend, maar nu weet ik soms amper welke dag we zijn”, verelt Filip D’haeze. Lees meer over de bekende Oost-Vlamingen in coronatijden in ons dossier.