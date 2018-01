Fikse opslag voor Reese Witherspoon en Nicole Kidman in tweede seizoen 'Big Little Lies' TC

11u11 1 Getty Images Showbizz De gevolgen van de #MeToo-campagne en de al jaren klinkende kritiek op de ongelijke lonen van acteurs en actrices in Hollywood laten zich voelen. Zopas raakte bekend dat de actrices uit 'Big Little Lies' nu op het niveau van een mannelijke ster betaald zullen worden.

Met dank aan de nieuwe co-producent van de reeks, technologie-gigant Apple. Onder impuls van het bedrijf krijgen actrices Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley en de andere hoofdrolspeelsters een behoorlijke loonopslag. Ze krijgen maar liefst 1,25 miljoen dollar per aflevering. Voor het eerste seizoen kregen ze nog 250.000 tot 350.000 dollar per aflevering op hun loonbriefje. "Hun lonen zitten nu op het niveau van mannelijke hoofdrolspelers in topseries", klinkt het tevreden in Hollywood. Apple liet ook weten dat Witherspoon en Jennifer Aniston een gelijkaardig loon zullen krijgen voor hun prestaties in de nieuwe serie die ze momenteel maken, maar die voorlopig nog geen titel heeft.