Figurant zwaargewond bij opnames Nederlandse tv-show met Martin Garrix

TV Kippenvel en tranen van ontroering: bekijk hier alle nummers uit ‘The Best Of Axelle Red’

6:16 De hele wereld denkt dat ze Française is, maar in het dagelijkse leven is Axelle Red (53) gewoon de Limburgse Fabienne Demal. De roodharige wereldster trad op voor miljoenen mensen in uitverkochte zalen en werd daarom dinsdagavond terecht gevierd in een nieuwe ‘The Best Of’. Vijf straffe collega-artiesten coverden haar grootste hits en dat leverde verrassende resultaten op.