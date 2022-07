‘Fifty Shades of Grey’-regisseur Sam Taylor-Johnson maakt biopic Amy Winehouse ‘Back to Black’

FILMRegisseur Sam Taylor-Johnson (55), bekend van de films ‘Fifty Shades of Grey’ en ‘Nowhere Boy’, werkt aan een biopic over de Britse overleden jazz- en soulzangeres Amy Winehouse. Dat meldt ‘Variety’. De titel van de film is ‘Back to Black', een verwijzing naar het bekendste album van Winehouse dat maar liefst zes Grammy Awards binnensleepte.

Mitch Winehouse, de vader van de Britse zangeres, staat volledig achter de nieuwe biopic. En dat is niet toevallig, want Sam Taylor-Johnson was één van de beste vriendinnen van Winehouse. De regie van ‘Back to Black’ is voor haar dan ook een belangrijk passieproject. Het script, geschreven door de Britse Matt Greenhalgh, is ondertussen volledig af en op dit moment zijn ze op zoek naar acteurs. De regisseur geeft de voorkeur aan een nieuwkomer voor de hoofdrol van Amy, maar wie dat zal zijn is nog niet bekend. De Franse filmstudio StudioCanal ondersteunt het project.

‘Back to Black' zou alweer de derde onthullende documentaire over Amy Winehouse zijn. In 2015 toonde de film ‘Amy’ het levensverhaal van Amy Winehouse vanuit haar eigen perspectief. Hoewel haar familie in een negatief daglicht werd gezet, won de documentaire een Oscar. Vorig jaar, tien jaar na haar dood, kwam de BBC-documentaire ‘Reclaiming Amy’ uit. Een poging om een completer beeld van haar supersterrenleven te geven. Familie en vrienden onthulden de waarheid rond het muziekicoon en spraken openhartig over de impact die haar dood op hen heeft gehad.

In 2007 brak Amy Winehouse wereldwijd door met haar tweede studioalbum ‘Back to Black’. Ze scoorde talloze hits zoals ‘Rehab’, ‘You Know I’m No Good’ en ‘Valerie’. De Britse zangeres overleed op 27-jarige leeftijd door alcoholvergiftiging. Haar levensloze lichaam werd door de politie aangetroffen in haar woning, in Londen. Ze worstelde jarenlang met een alcohol- en drugsverslaving. Winehouse maakt deel uit van de beruchte 27-club. Muzikanten die nog overleden op 27-jarige leeftijd zijn Kurt Cobain van Nirvana, Brian Jones van The Rolling Stones en Jim Morrison van The Doors.

LEES OOK

Bekijk ook: zeven dingen die je nog niet wist over Amy Winehouse