Fietsenmerk Peleton slaat terug met parodie op sterfscène uit ‘And Just Like That’

Voor velen kwam het als een shock: tijdens de eerste aflevering van ‘And Just Like That' overlijdt het geliefde personage Mr. Big tijdens een sessie op z'n hometrainer van het merk Peloton aan een hartaanval. Het aandeel van de hippe hometrainers nam meteen na release een duik op Wall Street. Daarom liet het fietsmerk cardioloog Suzanne Steinbaum al uitleggen dat het overlijden meer te maken had met de levensstijl van het personage - “inclusief cocktails, sigaren en grote steaks” - dan met z'n work-out. “Het is altijd belangrijk om met je dokter te praten, je te laten testen en een gezonde preventiestrategie te hebben”, voegde ze er nog aan toe. “Het goede nieuws is dat Peloton je helpt om je hartslag bij te houden terwijl je rijdt, zodat je dat veilig kan doen.”

Nu gaat het merk nog een stapje verder. Op sociale media lanceerden ze een advertentie, met daarin niemand minder dan Chris Noth - die in de reeks Mr. Big speelt. Levend en wel, en genietend van een romantisch avondje met zijn Peloton-lerares. “Op een nieuw begin”, toasten ze. “Je ziet er geweldig uit", merkt de lerares op. “Ik voel me ook geweldig", antwoordt Noth. “Zullen we nog eens een ritje maken?” Daarna is de stem van acteur Ryan Reynolds te horen. “And just like that ... werd de wereld er weer aan herinnerd dat regelmatig fietsen je hart, longen en bloedsomloop stimuleert en verbetert en je risico op hartaandoeningen verlaagt. Fietsen versterkt je hartspieren, verlaagt je hartslag in rust en vermindert het vet in je bloed. Hij leeft!”